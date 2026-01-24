Erwägt Bachelor Martin Braun "#CoupleChallenge"-Teilnahme?

Reality-TV-Star Martin Braun hält sich neue Optionen offen – und bringt ein Format ins Spiel, das nichts mit Rosengaben zu tun hat. Im Gespräch mit Promiflash wurde der ehemalige Die Bachelors-Protagonist gefragt, ob er sich eine Teilnahme an #CoupleChallenge vorstellen könne. Seine Antwort: "Warum nicht?" Der Franke, der 2025 bei RTL vor einem Millionenpublikum nach der großen Liebe gesucht hatte, machte zugleich klar, was ihn derzeit noch bremst. Er erklärte, ihm fehle für ein Duo-Format schlicht die passende Begleitung: "Da fehlt nur noch der richtige Partner."

Auf Promiflashs Nachfrage, ob es vielleicht eine Frau gibt, die gemeinsam mit ihm teilnehmen könnte, entgegnete er nüchtern: "Ich bin aktuell Single." Daran habe sich seit dem Ende seiner TV-Reise nichts gedreht: "Hat sich nicht geändert, ich bin noch Single." Damit ist zwar die Lust auf neue TV-Abenteuer da, doch für eine Show, in der Teams gemeinsam antreten, braucht es mehr als Motivation – es braucht einen passenden Teampartner.

Auch wenn nach seiner Bachelor-Flaute immer noch keine neue Frau an seiner Seite ist, hat Martin die Hoffnung auf Liebe nicht aufgegeben. Im Interview mit Promiflash gab der Reality-TV-Star jedoch zu, dass Dating als Vater von zwei Kindern eine echte Herausforderung ist. "Man ist zeitlich eingeschränkter", erklärte er und stellte klar: "Dating mit Kindern ist nicht mehr dasselbe wie früher – aber es geht." Trotz voller Terminkalender und Familienalltag bleibt die Zuversicht.

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Protagonist

Instagram / martinbrn89 Ex-Bachelor Martin Braun mit seinem Kind, Juli 2025