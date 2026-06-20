22 Jahre: Das ist Giovanni und Jana Ina Zarrellas Geheimnis

Beim Sommerfest von Ein Herz für Kinder in Berlin zeigten Giovanni Zarrella (48) und seine Frau Jana Ina (49) jetzt eindrucksvoll, warum ihre Liebe auch nach 22 Jahren noch so frisch wirkt. Auf dem See am Café am Neuen See ließen sich die beiden in einer Gondel über das Wasser schippern – und plötzlich verwandelte sich die Hauptstadt in eine kleine Version von Venedig. Giovanni griff laut Bild mitten auf dem See zum Mikrofon und sang für seine Liebste den Klassiker "O sole mio", während das Model ihren Mann strahlend ansah. Jana Ina erzählt gegenüber dem Blatt: "Wir lachen sehr viel, wir machen sehr viele Witze. Wir haben immer Spaß an Kleinigkeiten und können dann auch nicht mehr aufhören zu lachen. Ich finde es gut, wenn man sich nicht schämt."

Kennengelernt haben sich Giovanni und Jana Ina 2004 bei einer Charity-Veranstaltung, ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Heute meistern der Musiker und die Moderatorin zwei erfolgreiche Karrieren, dazu zwei Kinder, ständige Reisen und volle Terminkalender – und dennoch schaffen sie es, immer wieder ganz bewusst Zeit nur für sich zu finden. Ihre lange Liebe sei kein Zufall, betonen die beiden. Das Geheimnis? Ganz viel Humor! Giovanni erzählte, dass er sich selbst manchmal "zu kindisch" findet und "immer noch den gleichen Quatsch wie vor 30 Jahren" macht. Genau das liebt Jana Ina an ihm: seine Leichtigkeit und Lebensfreude, die sie auch nach all den Jahren noch jeden Tag zum Lachen bringen.

Wie dieses Liebesrezept im Alltag aussieht, zeigte sich auch an dem heißen Sommerabend in Berlin. Während viele Gäste verzweifelt nach Abkühlung suchten, hatte Jana Ina eine ganz andere Einstellung: Sie erklärte lachend, sie wolle "schwitzen" und es "richtig heiß", ein kühles Getränk mit ein paar Eiswürfeln reiche ihr völlig. Für Giovanni war das die perfekte Steilvorlage, um wieder Blödsinn zu machen. Spontan stimmte der Sänger Shirin Davids Hit "Bauch Beine Po" an und legte grinsend nach: "Sie trägt heute was Scharfes!" Während der Musiker auf Spaßmodus schaltete, konnte seine Frau gar nicht mehr aufhören zu lachen. Die beiden nehmen ihre Beziehung ernst – aber sich selbst nie zu sehr.

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Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien