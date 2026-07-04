Heiße Aussichten: Simone Lugner ist offen für neuen Mann

Simone Lugner zeigt sich wieder ganz als Society-Lady: In Linz mischte sich die Witwe von Unternehmerlegende Richard Lugner (†91) beim großen 15-Jahre-Jubiläum der L'Osteria unter die Gäste und strahlte dabei um die Wette. Gegenüber oe24 verriet Simone, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht – und dass sie bei dem Ausflug nach Oberösterreich offenbar einige spannende neue Bekanntschaften gemacht hat. Auf die Frage, ob darunter auch potenzielle Männer gewesen seien, antwortete sie kurz und bestimmt: "Ja." Damit macht das ehemalige TV-Gesicht klar, dass sie sich nach dem Tod von Richard im August 2024 zwar Zeit gelassen hat, nun aber wieder offen für neue Begegnungen ist.

Ganz vom Single-Dasein einkapseln will sich Simone jedenfalls nicht, wie sie bei dem Event deutlich machte. Sie genieße es, wieder öfter unter Leute zu kommen und das gesellschaftliche Leben zu erleben. "Dort habe ich neue faszinierende Menschen kennengelernt", schwärmte sie über die Party in Linz. Ein Name brachte sie dabei besonders ins Schwärmen: Topmodel Papis Loveday (49). Er habe offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen und sich als echtes Smalltalk-Highlight entpuppt. Als fester Partner kommt der Laufstegstar wegen seiner sexuellen Orientierung zwar nicht infrage, an der guten Stimmung der Unternehmerwitwe änderte das jedoch nichts – die Suche nach einem neuen Herzensmenschen geht für Simone weiter.

Simone und Richard hatten im Juni 2024 geheiratet – nur wenige Wochen später, im August 2024, verstarb der österreichische Unternehmer und Baumeister, der auch als Wiener Original bekannt war, im Alter von 91 Jahren. Das Paar war zum Zeitpunkt seines Todes gerade einmal etwas mehr als zwei Monate lang verheiratet. Vor vier Wochen wurde aber auch deutlich: Simone trägt Richard weiter im Herzen. Auf Instagram erinnerte sie sich an ihren Hochzeitstag und schrieb: "Heute vor zwei Jahren war der schönste Tag meines Lebens." Dazu teilte sie mehrere Fotos und schwärmte: "Unser Tag. Unser großer Tag der Freude, des Glücks, der gemeinsamen Zukunft." Für Simone fühlte sich die Liebe wie Schicksal an. "Es ist fast wie ein Wunder, dass wir unter all den Menschen auf der Welt uns genau füreinander entschieden haben", schrieb sie.

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Imago Simone Lugner, 2025

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simone_lugner Simone Lugner im März 2026

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021