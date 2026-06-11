Aufgeflogen: Simone Lugner zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Simone Lugner sorgt gerade mit einem raffinierten Social-Media-Manöver für Gesprächsstoff: Während die Lugner-Witwe ihren Followern auf Instagram ein entspanntes Reiseleben vorgaukelt und scheinbar aus dem Urlaub grüßt, sitzt sie laut der österreichischen Zeitung Heute längst im Kärntner Forsthaus Rampensau. Dort dreht Simone aktuell ihr erstes Reality-TV-Abenteuer für ATV – ohne Handy, ohne Zugang zu Nachrichten, komplett abgeschottet von der Außenwelt. An ihrer Seite im TV-Forsthaus: Zirkuskünstler Alexander Schneller, mit dem sie als Team in der Kultshow antritt.

Für Außenstehende wirkt Simones Alltag derzeit allerdings völlig normal. Noch vor Kurzem zeigte sich die Society-Lady auf Instagram bei der Arbeit und mit ihrer Katze, nun präsentiert sie idyllische Schnappschüsse aus den Highlands, als würde sie gemütlich durch Schottland reisen. Während die Urlaubsbilder online gehen, kämpft Simone gemeinsam mit Alexander, der für seine Akrobatik, Kraft- und Showeinlagen bekannt ist, in Kärnten bereits um den Sieg bei "Forsthaus Rampensau". Die Fotos dürften entweder vorgeplant sein oder von jemandem aus ihrem Umfeld veröffentlicht werden, um die Abwesenheit der Unternehmerin zu kaschieren. Obwohl inzwischen offiziell bestätigt ist, dass Simone in der ATV-Show mitmischt, läuft das Social-Media-Versteckspiel weiter. Bis ihr Reality-Debüt im Herbst ausgestrahlt wird, bleibt das tatsächliche Geschehen im Forsthaus streng geheim.

Privat hat Simone in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt, wie wichtig ihr enge Beziehungen und emotionale Erinnerungen sind. Besonders der Rückblick auf ihren Hochzeitstag mit ihrem verstorbenen Mann Richard Lugner (†91), den sie vor Kurzem auf Instagram teilte, machte deutlich, welche Rolle gemeinsame Momente in ihrem Leben spielen. "Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln", schrieb sie. Bei ihrem 44. Geburtstag war dann Alexander bereits ein fixer Bestandteil ihres Umfelds und begeisterte die Gäste mit einer spektakulären Zirkus-Performance – ein Hinweis darauf, wie vertraut sich die beiden schon vor dem TV-Projekt waren. Nun setzen die Witwe und der Artist ihre gemeinsame Zeit im Forsthaus fort, wenn auch unter ganz anderen Bedingungen als bei einer Gesellschaftsfeier: Statt Champagner und Tanz stehen nun Challenges, Teamgeist und das Leben auf engem Raum im Fokus.

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Imago Simone Lugner, 2025

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simone_lugner Simone Lugner im März 2026

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IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024