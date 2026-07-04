Verletzt? Novak Djokovic erlaubt sich Spaß mit Ballmädchen

Bei den Wimbledon Championships hat Tennisstar Novak Djokovic (39) für einen amüsanten Moment gesorgt. Ein Video vom offiziellen Wimbledon-Account auf X zeigt die Situation: Während einer Spielpause bat der Serbe ein Ballmädchen darum, ihm ein Stück Tapestreifen vom rechten Arm zu schneiden. Als die junge Frau den Klebestreifen durchtrennte, zuckte Novak plötzlich zusammen und spielte den Schmerz – ein kleiner Spaß auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Das Ballmädchen erschrak zunächst, doch kurz darauf lachten beide herzlich über den gelungenen Streich.

Nach seinem klaren 6:3, 6:4, 6:2-Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (27) entschuldigte sich der 39-Jährige aber doch noch bei dem Mädchen. "Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe", sagte er sichtlich gut gelaunt. Er räumte dabei auch selbst ein, dass es wohl kein besonders guter Witz gewesen sei. Mit dem Sieg zog er ungefährdet in die dritte Runde des Turniers ein.

Novak Djokovic gilt als einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Mit bislang 24 Grand-Slam-Titeln hält er den Rekord für die meisten Majors in der Geschichte des Herrentennis. Wimbledon ist dabei ein Turnier, das ihm besonders am Herzen liegt – den Rasenklassiker konnte er bereits mehrfach für sich entscheiden. Privat ist Novak seit 2014 mit Jelena Djokovic (40) verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic lässt sich während des Matches von einem Ballmädchen das Tape schneiden

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic im Erstrundenmatch in Wimbledon 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, seine Frau Jelena und ihre Kinder Stefan und Tara im Juni 2023