Selten: Matt LeBlanc genießt Ausflug mit Tochter Marina

Für Fans von Matt LeBlanc (58) gibt es selten Einblicke in das Privatleben des Schauspielers – umso mehr fiel ein Ausflug auf, den er jetzt mit seiner Tochter Marina unternahm. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Friends-Star mit der 22-Jährigen im Stadtteil Woodland Hills in Los Angeles. Vater und Tochter machten dabei eine gute Figur: Matt erschien lässig gekleidet in dunklen Jeans, schwarzem T-Shirt, Sneakers und einer roten Ledertasche, während Marina in einer auffälligen roten Leinenhose mit weißem Muster und einer weißen Bluse an seiner Seite glänzte.

Das Vater-Tochter-Duo fiel nicht zuletzt wegen ihrer starken Ähnlichkeit ins Auge. Marina, die mit ihren brünetten Haaren und weichen Wellen lässig-schick aussah, ist das einzige Kind des Schauspielers. Matt und seine damalige Frau Melissa McKnight bekamen Marina 2004, bevor sich das Paar 2006 scheiden ließ. Trotz der Trennung ziehen sie ihre Tochter gemeinsam auf. Matt war während der Ehe zudem Stiefvater von Melissas Kindern Tyler und Jacquelyn. Schon kurz nach Marinas Geburt stand für den Schauspieler fest, wie wichtig sie ihm ist. "Als meine Tochter Marina geboren wurde und ich sie zum ersten Mal sah, war ich sofort verliebt – ich hatte dieses Gefühl vorher noch nie erlebt", erzählte er gegenüber The Daily Mirror im Jahr 2016.

Dass das Verhältnis zwischen Vater und Tochter eng ist, hat Matt in der Vergangenheit immer wieder betont. Marina hatte als Baby mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Im Alter von acht Monaten bekam sie Anfälle, mit elf Monaten wurde bei ihr kortikale Dysplasie diagnostiziert, eine häufige Ursache von Epilepsie. Heute geht es Marina wohl besser – und sie hat sogar künstlerische Ambitionen. Laut Matt hat sie eine wunderschöne Stimme und ist musikalisch talentiert. Neben der Musik liebt Marina Pferde und verbrachte viel Zeit auf der Ranch der Familie in Santa Barbara. Für Matt selbst könnte es beruflich ebenfalls bald wieder richtig losgehen: CBS hat bestätigt, dass er in einem neuen Drama namens "Flint" die Hauptrolle übernehmen und als ausführender Produzent fungieren soll. Die Serie, in der er einen abgebrannten LAPD-Detektiv kurz vor dem Ruhestand spielt, soll voraussichtlich in der Saison 2027/28 ausgestrahlt werden.

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Getty Images Matt LeBlanc, "Friends"-Star

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Imago Der "Friends"-Cast im Jahr 1994

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Getty Images Matt LeBlanc und Melissa McKnight bei den People's Choice Awards 2005 in Pasadena