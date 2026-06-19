So heldenhaft rettete Michelle Obama Freundin vor Ersticken

Michelle Obama (62) ist kürzlich unverhofft zur Lebensretterin geworden. In ihrem Podcast "IMO" berichtet die ehemalige First Lady der USA von einem dramatischen Vorfall in einem Restaurant. Gemeinsam mit einer Freundin, ihrer Tochter Malia (27) und zwei von deren Freundinnen war sie essen, als die Situation plötzlich eskalierte. "Eine Freundin von mir war zu Besuch bei mir. [...] Wir sind im gleichen Alter, und na ja, irgendwann fängt man eben an, Probleme beim Schlucken zu bekommen", erzählt Michelle. Kurz darauf habe sich ihre Freundin verschluckt: "Nachdem sie aufgegessen hatte, stand meine Freundin auf und hustete. Ich dachte zunächst, sie hätte etwas hochgehustet, doch dann blieb es offenbar in ihrem Hals stecken."

Als Michelle ihre Freundin fragte, ob alles in Ordnung sei, habe diese lediglich den Kopf geschüttelt. Die 62-Jährige wusste jedoch sofort, wie ernst die Lage sein könnte. "Sie hatte mir zuvor erzählt, dass sie eine Erkrankung der Speiseröhre hat, bei der Speisen manchmal stecken bleiben", erinnert sie sich. Während Malia und ihre Freundinnen erschrocken vom Tisch zurückwichen, handelte Michelle geistesgegenwärtig: Sie stand auf, trat hinter ihre Freundin und umfasste sie von hinten. "Ich hatte das Heimlich-Manöver zuvor noch nie angewendet, aber es gelang mir, das Stück Essen zu lösen", berichtet sie. Anschließend konnte sie sich einen scherzhaften Seitenhieb gegen Malia und ihre Freundinnen nicht verkneifen: "Danach schaute ich die Kinder an und fragte: 'Was habt ihr eigentlich gemacht?' Und sie antworteten: 'Du hast recht. Wir waren völlig nutzlos.'"

Privat zeigt sich Michelle immer wieder als jemand, dem das Wohlergehen anderer wichtig ist – sei es in ihrer Zeit als First Lady, in der sie sich für gesunde Ernährung und Bewegung starkmachte, oder in ihren Büchern, in denen sie offen über ihre eigenen Erfahrungen spricht. Mit Ehemann Barack Obama (64) und den gemeinsamen Töchtern Malia und Sasha (25) legt sie seit Jahren Wert auf ein möglichst bodenständiges Familienleben abseits des politischen Trubels. In Interviews betont die Autorin oft, wie wichtig ihr enge Freundschaften und gegenseitige Unterstützung sind. Dass sie in einer Stresssituation so schnell und entschlossen reagiert, passt zu dem Bild, das viele Fans von ihr haben: eine Frau, die Verantwortung übernimmt und für ihre Liebsten da ist.

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Imago Michelle Obama, November 2024

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Imago Sasha, Malia und Michelle Obama, Juni 2026

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026