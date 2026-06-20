Barack Obama enthüllt Ehe-Lehre seiner Frau Michelle

Kurz vor der Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago hat Barack Obama (64) in einem rührenden und humorvollen Video auf Instagram seine Frau Michelle Obama (62) in den höchsten Tönen gelobt. Der ehemalige US-Präsident bezeichnete sie darin als seine größte Liebe und wichtigste Quelle für Perspektive in seinem Leben. Als Michelle ihn in dem Clip fragte, welche Menschen ihn am meisten geprägt hätten, antwortete er mit einem Grinsen: "Ich habe eine heiße Ehefrau." Die unerwartete Lektion, die sie ihm nach über 33 Jahren Ehe noch immer erteilt? "Sie hat mir beigebracht, dass ich oft denke, ich habe recht, aber eigentlich falsch liege. Sie korrigiert mich immer wieder, was mich viel bescheidener gemacht hat und mich dazu bringt, mich ständig zu verbessern."

Das Video wurde im Rahmen eines größeren Tributs an Michelle und ihre Rolle in der Geschichte des Präsidialzentrums veröffentlicht. Auch Valerie Jarrett (69), Geschäftsführerin der Obama Foundation und enge Freundin des Paares, kam darin zu Wort. Sie betonte, was ihr bereits bei der allerersten Begegnung mit den beiden aufgefallen sei: "Das eine, was mich beim ersten Mal, als ich sie traf, als sie gerade verlobt waren, traf, war: Das ist eine echte Partnerschaft." Jarrett erklärte, Barack habe außerdem darauf bestanden, dass Michelles Geschichte im Präsidialzentrum vollumfänglich sichtbar ist: "Sie war bei jedem Schritt an seiner Seite, der zu seiner Präsidentschaft führte, und sie war ganz sicher bei jedem Schritt während dieser acht Jahre dabei."

Barack und Michelle, die seit 1992 verheiratet sind und gemeinsam die Töchter Malia (27) und Sasha (25) großgezogen haben, sind seit Jahren für ihre Offenheit über das Eheleben bekannt. So schrieb Michelle vor einigen Jahren in einem Instagram-Post: "Unsere Ehe war niemals perfekt 50-50. Einer von uns braucht immer mehr oder gibt mehr." Jungen Paaren gab sie mit auf den Weg, sich auf Phasen des Ungleichgewichts einzustellen und realistische Erwartungen zu entwickeln: "Ihr müsst euch darauf einstellen, dass es lange Phasen von Meinungsverschiedenheiten und Unbehagen geben wird." Und weiter: "Wenn man eine Beziehung während der Dating-Phase zu sehr idealisiert und romantisiert, führt das nach der Hochzeit oft direkt zu Schwierigkeiten."

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Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

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Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

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Getty Images Barack Obama und Michelle Obama beim Stakeholder-Event im Obama-Präsidenten-Zentrum in Chicago, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung