Große Ehre: Michelle Obama trägt Foto ihrer Mutter auf Rock

Mit einem ganz besonderen Outfit hat Michelle Obama (62) bei einer Veranstaltung zur bevorstehenden Eröffnung des Barack Obama (64)-Präsidentenzentrums in Chicago ihrer verstorbenen Mutter Marian Robinson (†86) gedacht. Die frühere First Lady trug dabei einen maßgeschneiderten Bleistiftrock von Acne Studios, auf dem ein Sepia-Porträt ihrer Mutter als junge Frau zu sehen war. Dazu kombinierte sie ein braunes T-Shirt und passende spitze Pumps. Der Auftritt an der Seite ihres Mannes, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, wurde schnell zu einem emotionalen Moment – und das aus einem besonderen Grund.

Wie Michelle bei der Veranstaltung gegenüber den anwesenden Gästen verriet, hatte Barack das Porträt seiner Schwiegermutter auf dem Rock zunächst gar nicht bemerkt. "Er hat nicht gewusst, dass es existiert, bis vor wenigen Minuten", sagte sie dem Magazin People zufolge. "Ich hatte ein paar Wochen Zeit, mich an die Schönheit dieses Rocks zu gewöhnen, aber ihn haut es gerade um – aus gutem Grund." Weiter erklärte Michelle, sie sei stolz auf ihren Mann. Über ihre Mutter sagte sie: "Marion wäre so stolz gewesen." Gestylt wurde der Look von Michelles langjähriger Stylistin Meredith Koop, die den Rock gemeinsam mit der Scandinavian-Modemarke Acne Studios eigens für diesen Anlass anfertigen ließ.

Der Ort der Veranstaltung ist dabei von besonderer Bedeutung: Das "Obama Presidential Center" liegt im Chicagoer Stadtteil South Side – genau dort, wo Marian Robinson einst geboren wurde. Marian verstarb am 31. Mai 2024 im Alter von 86 Jahren. In den Jahren zuvor war sie als enge Vertraute der Familie bekannt und zog während Baracks Amtszeit sogar mit ins Weiße Haus ein. Auf Instagram schrieb Michelle im Jahr 2025 über die Trauer um ihre Mutter: "Wir haben meine Mutter vor einem Jahr verloren, aber irgendwie fühlt es sich fast so an, als wäre sie mit jedem Tag mehr und mehr bei uns." Das Porträt auf dem Rock, das offenbar auf einem Foto basiert, das Michelle bereits 2019 öffentlich geteilt hatte, macht diese Verbundenheit auf ganz sichtbare Weise spürbar. Auch als Präsidentschaftsgattin war sie für ihre modischen Auftritte bekannt.

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Getty Images Barack Obama und Michelle Obama beim Stakeholder-Event im Obama-Präsidenten-Zentrum in Chicago, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung

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Getty Images Barack Obama und Michelle Obama beim Stakeholder-Event im Barack Obama-Präsidenten-Zentrum in Chicago, 16. Juni 2026

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Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016