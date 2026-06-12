Ein anonymer Tipp führt zu Nancy Guthries mutmaßlichem Grab

Ein anonymer Tipp hat in Mexiko eine groß angelegte Suchaktion ausgelöst – und die Hoffnungen auf einen Durchbruch im Fall von Nancy Guthrie neu entfacht, wie nun unter anderem Page Six berichtet. Die Hilfsorganisation Buscando Corazones Nogales, die sich auf die Suche nach vermissten Personen in Mexiko spezialisiert hat, erhielt am Mittwoch den Hinweis, dass Nancy, die Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), in einem der Wasserläufe der Region verscharrt worden sein soll. Daraufhin durchkämmten freiwillige Helfer das Gebiet – bislang allerdings ohne konkretes Ergebnis. Behörden haben bisher keine Beweise bestätigt, dass Nancy tatsächlich nach Mexiko gebracht wurde.

Leiterin Ramona Guadalupe Ayala Ortiz erklärte gegenüber dem Lokalmedium El Imparcial, dass bei der Suchaktion insgesamt 25 nicht gekennzeichnete Gräber entdeckt wurden – darunter befanden sich jedoch keine Überreste, die Nancy zugeordnet werden konnten. "Wir begannen, dieses Gebiet zu erkunden, und fanden die ersten vier Leichen. Wir sahen aber Anzeichen, die uns glauben ließen, dass dort noch weitere Personen begraben sind", so Ramona. Die Suche soll fortgesetzt werden. Nancy verschwand am 1. Februar aus ihrem Zuhause in der Nähe von Tucson, Arizona. Aufnahmen ihrer Türklingel-Kamera zeigten einen maskierten Eindringling. In ihrem Haus wurden Blutspuren und Hinweise auf gewaltsames Eindringen gefunden. Ihr Herzschrittmacher verlor gegen 2:30 Uhr morgens die Verbindung zu ihrem Handy – das Gerät blieb zurück. Pima County Sheriff Chris Nanos bezeichnete den Fall zuletzt als "schwierig" und erklärte, die Ermittlungen würden sich unter anderem wegen aufwendiger Laborarbeiten hinziehen. "Niemand will die falsche Person verhaften", betonte er.

Während die Suche weitergeht, moderiert Savannah weiter die "Today"-Show. Laut Page Six wird sie hinter den Kulissen immer wieder emotional, fängt sich aber jedes Mal, bevor die Kameras wieder laufen. Zum Muttertag wandte sie sich mit bewegenden Worten auf Instagram an ihre vermisste Mutter: "Wir werden nie aufhören, nach dir zu suchen. Wir werden keine Ruhe finden, bis wir dich gefunden haben." Zuletzt hatte das Pima County Sheriff's Department zudem eine Verdächtige in einem mutmaßlichen Entführungsfall identifiziert, der sich Ende Mai rund elf Kilometer von Nancys Haus entfernt, ereignet haben soll – die Behörden betonten jedoch ausdrücklich, dass es keine bekannten Verbindungen zu Nancys Fall gibt.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie, November 2025