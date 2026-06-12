Nancy Guthrie vermisst: YouTuber in Arizona festgenommen

Im Fall der vermissten Nancy Guthrie, der Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), gibt es neue Entwicklungen. Vor dem Haus der 84-Jährigen in Tucson, Arizona, wurde am Donnerstagnachmittag der YouTuber Alexander Zabel Jr. festgenommen. Der Mann war laut dem Pima County Sheriff's Department (PCSD) gerade dabei, einen Livestream vor dem Anwesen durchzuführen, als Deputys einschritten. Dabei leistete er offenbar Widerstand: Ein Sergeant des PCSD wurde dabei zu Boden gestoßen. Alexander wurde anschließend in das Pima County Adult Detention Complex gebracht und sieht sich mit den Anklagen des Widerstands gegen Vollzugsbeamte sowie öffentlicher Belästigung konfrontiert.

Es war bereits die zweite Verhaftung von Alexander innerhalb einer Woche. Am Montag war der Betreiber des YouTube-Kanals CriminalNetwork bereits wegen zweier Fälle der Behinderung einer öffentlichen Straße sowie öffentlicher Belästigung festgenommen worden. Am selben Tag wurden auch die Streamer Troy Lewis Bradshaw und Damian Todd Enderle in der Nähe des Hauses angezeigt – ebenfalls wegen öffentlicher Belästigung. Pima County Sheriff Chris Nanos erklärte gegenüber dem Sender KVOA, dass die Behörden zunächst versucht hätten, mit den zahlreich erschienenen Streamern und YouTubern zu kommunizieren, bevor sie entsprechende Maßnahmen ergriffen. "Wir begannen, Anrufe von Nachbarn wegen einer bestimmten Gruppe dieser – ich nenne sie mal – YouTuber zu bekommen, aber die Beschwerden wurden ziemlich gravierend, da das Verhalten dieser Personen für die Nachbarschaft ziemlich beängstigend, ziemlich erschreckend wurde", sagte er.

Nancy wird seit dem 1. Februar dieses Jahres vermisst. Die Behörden gehen von einer Entführung aus. Im Februar veröffentlichte das FBI Aufnahmen einer Türklingel-Kamera, die eine maskierte Person zeigen, die sich nachts Nancys Tür nähert – mit Sturmhaube, Handschuhen und einer Waffe im Holster. Die Person ist dabei zu sehen, wie sie versucht, die Kamera zu demontieren. Derweil führte ein anonymer Hinweis auf Nancys möglichen Aufenthaltsort in Mexiko zu einer groß angelegten Suchaktion: Die Organisation Buscando Corazones durchsuchte ein Gebiet nahe der Grenze zu Arizona, in dem zuvor bereits 25 nicht gekennzeichnete Gräber gefunden worden waren. Auch diese Suche blieb jedoch ohne konkreten Fund.

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie, November 2025

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy