Erstes "The Big Bang Theory"-Spin-off kommt schon im Juli

Fans der Kultserie The Big Bang Theory dürfen sich freuen: Schon im Juli feiert das erste Spin-off des beliebten Formats Premiere. Die Comedyserie "Stuart Fails to Save the Universe" wird dann auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein – und das auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Im Mittelpunkt steht der treue Comicshop-Besitzer Stuart Bloom, gespielt von Kevin Sussman (55). Stuart beschädigt versehentlich ein von Sheldon und Leonard entwickeltes Gerät, löst damit ein Multiversum-Armageddon aus – und muss nun die Realität retten. An seiner Seite stehen seine Freundin Denise (Lauren Lapkus, 40), der geologisch versierte Bert (Brian Posehn) sowie Quantenphysiker und Nervfaktor Barry Kripke (John Ross Bowie). Wie der Titel der Serie bereits andeutet, läuft dabei nicht unbedingt alles nach Plan.

Bekanntgegeben wurde der Starttermin auf der CCXP in Mexico City. Außerdem wurde enthüllt, dass die originale Titelmusik der Serie von Danny Elfman (72) stammt. Der Komponist ist vielfach ausgezeichnet – er gewann je einen Emmy und einen Grammy und war zudem für einen Oscar nominiert. Hinter der Produktion steckt Chuck Lorre Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Chuck Lorre (73), Zak Penn und Bill Prady entwickelten die Serie gemeinsam, schrieben daran und fungieren als Executive Producers.

Dass das Projekt ins Rollen gekommen ist, war schon länger zu erahnen: Die Hauptdarsteller teilten bereits während der Dreharbeiten erste Einblicke vom Set in Kalifornien auf ihren Social-Media-Kanälen. Besonders John Ross Bowie, der in "The Big Bang Theory" bereits als Barry Kripke eine feste Größe war, machte damals mit Fotos auf Instagram auf die Produktion aufmerksam und zeigte sich gemeinsam mit seinen Co-Stars gut gelaunt vor der Kamera. Mit "Stuart Fails to Save the Universe" bekommt die aus der Nerd-WG bekannte Comicshop-Clique nun ihr eigenes, abgefahrenes Abenteuer im Serienformat – inklusive vertrauter Figuren, neuer Multiversen-Spielwiese und jeder Menge Chaos-Potenzial.

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Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars

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Getty Images North America Cast von "The Big Bang Theory"

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Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars