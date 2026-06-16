"The Big Bang Theory"-Sheldon war in Pilotfolge Frauenheld

Was wäre, wenn Sheldon Cooper kein schrulliger Nerd gewesen wäre, sondern ein biertrinkender Frauenheld? Klingt absurd, war aber tatsächlich der ursprüngliche Plan für Jim Parsons' (53) Figur in The Big Bang Theory. Simon Helberg (45), der in der Serie Howard Wolowitz spielt, hat nun erstmals über eine Pilotfolge gesprochen, die es nie ins Fernsehen geschafft hat. In der aktuellen Folge des Podcasts "Dinner's On Me" von Jesse Tyler Ferguson (50) erinnerte sich Simon an den frühen Serienversuch: "Nun, sie haben die Pilotfolge neu gedreht."

"Die Pilotfolge, in der ich dabei war, war also die neu gedrehte Version. Sie drehten eine sehr seltsame, makabre Version davon, in der Sheldon Cooper so etwas wie ein Frauenheld war. Sehr seltsam", erklärte Simon. "So ein Typ, der Bier trinkt – irgendwie wie die Figur von Neil Patrick Harris, denke ich." Tatsächlich hatte Jim Parsons laut Entertainment Weekly ursprünglich sogar für die Rolle des Barney Stinson in How I Met Your Mother vorgesprochen, die dann jedoch an Neil Patrick Harris ging. Auch die Figur von Kaley Cuoco (40) war in dieser frühen Version völlig anders angelegt: Statt Penny gab es eine dunkelhaarige Frau namens Katie, die den anderen Charakteren alles andere als freundlich gegenüberstand. Die Figuren Howard und Raj fehlten in der ursprünglichen Fassung sogar komplett.

Abseits dieser kuriosen Einblicke in die Serienanfänge sprach Simon auch offen über seine Zeit am Set. "The Big Bang Theory" entwickelte sich bereits ab der ersten Staffel in kurzer Zeit zu einem weltweiten Erfolg und die Schauspieler wurden international bekannt. Für Simon bedeutete das jedoch enormen Druck: "Ich würde sagen, ich war die ersten acht oder neun Jahre ziemlich gelähmt vor Angst." Heute geht es ihm deutlich besser, auch dank des Rückhalts seiner Familie. Er ist seit 2007 mit Jocelyn Towne verheiratet, gemeinsam haben sie Tochter Adeline und Sohn Wilder.

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Jim Parsons in "The Big Bang Theory"

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Everett Collection, Inc. / Action Press Die Schauspieler von Big Bang Theory

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Imago Simon Helberg im April 2025 in New York