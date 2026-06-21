Was machen die "The Big Bang Theory"-Stars heute?

Sieben Jahre ist es her, dass die Kultserie The Big Bang Theory auf CBS ihr Finale feierte – und bei den Stars hat sich seitdem einiges getan. Im Mai 2019 verabschiedeten sich Jim Parsons (53), Johnny Galecki (51), Kaley Cuoco (40), Simon Helberg (45), Kunal Nayyar (45), Melissa Rauch (45) und Mayim Bialik (50) in einem emotionalen zweiteiligen Serienfinale von ihren Fans. Johnny fasste die zwölf gemeinsamen Staffeln damals beim letzten Dreh vor Studiopublikum als "einen wahr gewordenen Traum" zusammen. Doch, obwohl die Serie selbst Geschichte ist, sind ihre Stars alles andere als verschwunden.

Wie People berichtet, ist Jim, der Sheldon Cooper verkörpert hatte, besonders geschäftig geblieben. Er produzierte und sprach den Erzähler im Prequel-Spin-off Young Sheldon, das im Mai 2024 nach sieben Staffeln endete, und stand im selben Jahr mit gleich zwei Broadway-Produktionen auf der Bühne. Kaley, aka Penny, baute derweil ihre eigene Produktionsfirma auf, drehte Serien wie "The Flight Attendant" und "Based on a True Story" und gab im August 2024 ihre Verlobung mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (43) bekannt, mit dem sie bereits eine gemeinsame Tochter hat. Johnny, der in der Serie Leonards Rolle spielte, drehte dem Rampenlicht größtenteils den Rücken zu – verriet aber in einem Interview mit Architectural Digest im Jahr 2024, dass er heimlich eine Frau namens Morgan geheiratet und eine Tochter bekommen hatte. Simon spielte 2021 neben Adam Driver (42) in "Annette" und war 2022 in "As They Made Us" und "Space Oddity" zu sehen. 2007 heiratete er die Schauspielerin Jocelyn Towne (49) und hat mit ihr zwei Kinder.

Kunal hatte 2024 einen Gastauftritt in der NBC-Sitcom "Night Court" von Bernadette-Darstellerin Melissa, in der sie selbst die Richterin Abby Stone spielte. Kunal war in internationalen Produktionen zu sehen, darunter Netflixs "Spaceman" sowie der britische Teenfilm "How to Date Billy Walsh". Mayim moderierte bis 2023 gemeinsam mit Ken Jennings die Gameshow "Jeopardy!", führte zudem die Sitcom "Call Me Kat" als Hauptdarstellerin an und betreibt heute den Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" zusammen mit ihrem Partner Jonathan Cohen.

"The Big Bang Theory" hatte am 24. September 2007 auf CBS Premiere gefeiert und hat im Laufe von zwölf Staffeln insgesamt zehn Emmy Awards gewonnen. Die Sendung um eine Gruppe sozial unbeholfener Wissenschaftsgenies und ihre extrovertierte Nachbarin Penny wurde zu einer der erfolgreichsten Sitcoms der Fernsehgeschichte und inspirierte mit "Young Sheldon" sogar ein langlebiges Spin-off. Was viele nicht wussten: Johnny und Kaley hatten von 2008 bis 2009 auch abseits der Kamera ein Paar gebildet – und sind sich trotz der Trennung freundschaftlich verbunden geblieben.

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Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

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Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

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Getty Images Johnny Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco im Mai 2019

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016