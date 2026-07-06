Nach Gesundheitsproblemen: Königin Sonja feiert Geburtstag

Königin Sonja von Norwegen (89) feierte am vergangenen Samstag, dem 4. Juli, ihren 89. Geburtstag – und das ganz im Stillen. Da der Ehrentag mitten in die Ferienzeit fiel, gab es laut dem Königshaus keine offiziellen Programmpunkte. "Der Geburtstag der Königin wird privat gefeiert", teilte der Palast der norwegischen Nachrichtenagentur NTB mit. Noch im vergangenen Jahr hatte Sonja diesen Tag deutlich festlicher verbracht: gemeinsam mit König Harald und der Kronprinzenfamilie in Stavanger, wo sie damals neben dem persönlichen Jubiläum auch das 900-jährige Stadtjubiläum sowie den 200. Jahrestag der Auswanderung nach Amerika begingen.

Dabei blickt die Monarchin auf ein bewegtes Jahr zurück. Trotz ihres Alters ist sie nach wie vor aktiv im royalen Alltag – sowohl an Haralds Seite als auch bei eigenen Terminen. Im Februar reisten die beiden gemeinsam für drei Tage nach Mailand, um die Winterolympiade zu verfolgen. Der anschließende Urlaub auf Teneriffa wurde jedoch überschattet, als Harald wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sein Leibarzt eigens anreisen musste. Im Frühjahr war es dann Sonja selbst, die wegen Herzflimmerns und Herzschwäche Termine absagen musste. Im Juni kehrte sie wieder zu öffentlichen Auftritten zurück und eröffnete die Sommerausstellung im Kunstmuseum Trondheim. "Es ist sehr schön, wieder da zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür", sagte sie dabei.

Auch auf familiärer Ebene war das vergangene Jahr alles andere als ruhig. Eine Netflix-Dokumentation über Tochter Märtha Louise (54) und deren Verlobten Durek Verrett (51) sorgte für Aufmerksamkeit. Dazu kamen Berichte über den gesundheitlichen Zustand von Kronprinzessin Mette-Marit (52) sowie Enthüllungen über deren frühere Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Ein Strafverfahren gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) belastete die Familie zusätzlich. Öffentlich äußerte sich Sonja nur selten zu diesen Themen – eine Ausnahme machte sie nach der erfolgreichen Lungentransplantation ihrer Schwiegertochter. "Das ist einfach ganz fantastisch. Es ist fantastisch, dass es auf diese Weise so gut verlaufen ist", sagte sie gegenüber Fædrelandsvennen. Sonja hatte zuvor wegen ihrer eigenen Herzprobleme das Universitätsklinikum Oslo aufgesucht und war mehrere Tage zur Beobachtung dort geblieben.

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen in Oslo, April 2026

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Øivind Möller Bakken, The Royal Collections Königin Sonja und Prinzessin Astrid von Norwegen

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026