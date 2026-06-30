"Maxton Hall"-Finale: Streamingdienst gibt Termin bekannt

Das Warten hat ein Ende: Prime Video hat offiziell bestätigt, dass die dritte und finale Staffel von Maxton Hall im Dezember 2026 erscheinen wird. Die Ankündigung erfolgte über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Streamingdienstes, über die auf Instagram der Slogan "Back To School" mit einem Plakat zur finalen Staffel geteilt wurde. Einen genauen Starttermin nannte Prime Video dabei noch nicht – nur den Monat. Hauptdarsteller Damian Hardung (27) hatte beim "Obsessed Fest" in Los Angeles bereits erste Details zur Rückkehr verraten, und auch erste Szenenfotos wurden veröffentlicht.

Die finalen sechs Folgen knüpfen direkt an das Ende der zweiten Staffel an: Ruby, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22), wurde vom Maxton Hall College suspendiert – und vieles deutet darauf hin, dass ausgerechnet ihr Freund James dafür verantwortlich ist. Damit steht nicht nur ihr Traum von einem Studium in Oxford auf dem Spiel, sondern auch ihre Beziehung. Die dritte Staffel basiert auf "Save Us", dem dritten Band der Bestsellerreihe von Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, und auch der restliche Cast kehrte zurück, darunter Sonja Weißer, Eidin Jalali, Ben Felipe und Runa Greiner. Die Dreharbeiten sind bereits seit Dezember 2025 abgeschlossen.

Die Erwartungen an das Finale sind enorm – und das aus gutem Grund. Die zweite Staffel war im November 2025 erschienen und hatte sich in der Startwoche in knapp 100 Ländern an die Spitze der Prime-Video-Charts gesetzt, darunter in Deutschland, den USA und Großbritannien. Laut Prime Video ist "Maxton Hall" damit die meistgesehene internationale Original-Serie in der Geschichte des Dienstes. Mit Staffel drei endet die Geschichte um Ruby und James endgültig: Hauptautorin und Produzentin Ceylan Yildirim hatte bereits erklärt, dass es aktuell keine Pläne für eine Erweiterung des Universums gebe.

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Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

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Getty Images Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

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Imago Der Cast von "Maxton Hall", 2024