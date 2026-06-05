Naomi Watts schwärmt von den Flitterwochen mit Billy Crudup

Naomi Watts (57) und ihr Ehemann Billy Crudup sind endlich in den Flitterwochen gewesen – und die Schauspielerin schwärmt in höchsten Tönen von der gemeinsamen Reise. Bei einem "For Your Consideration Event" für die FX-Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" am 2. Juni plauderte sie gegenüber People exklusiv über das romantische Abenteuer. Die Reise führte das Paar auf dem legendären Orient Express von Venedig nach Paris – eine unvergessliche Nacht an Bord des berühmten Zuges, der inzwischen unter dem Namen Belmond bekannt ist. "Es war ein fantastisches Erlebnis", schwärmte Naomi von der Hochzeitsreise.

Fast wären die Flitterwochen aber ins Wasser gefallen! Gegenüber People verriet Naomi auch, dass sie zunächst gezögert hatte, die Hauptrolle in "Love Story" überhaupt anzunehmen. Der Grund: Die Dreharbeiten hätten sich möglicherweise mit der geplanten Hochzeitsreise überschneiden können. Am Ende ging aber alles gut. "Wir haben die Termine alle hinbekommen", erklärte sie erleichtert. Mit ihrem Ehemann hatte Naomi bereits 2023 bei einer standesamtlichen Zeremonie in New York City den Bund fürs Leben geschlossen. Im Juni 2024 folgte dann eine zweite, große Hochzeitsfeier in Mexiko-Stadt.

Seit ihrer Hochzeit mit Billy Crudup bilden die beiden eine Patchworkfamilie. Billy bringt seinen Sohn William aus der früheren Beziehung mit Schauspielerin Mary-Louise Parker mit, während Naomi Mutter von Tochter Kai und Sohn Sasha ist, die aus ihrer langjährigen Beziehung mit Liev Schreiber (58) stammen. Beruflich feiert die Schauspielerin derzeit mit ihrer Rolle als Jackie Kennedy in "Love Story" Erfolge. Dabei hatte Naomi anfangs selbst große Zweifel, ob sie die Richtige für die Rolle sei. Gegenüber People gestand sie: "Ich sehe ihr nicht ähnlich. Ich klinge nicht wie sie. Ich bin nicht mal Amerikanerin." Die Verantwortlichen sahen das offenbar anders – und besetzten Naomi schließlich trotzdem für die begehrte Rolle.

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Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts, Februar 2022

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Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den Emmy Awards, September 2024

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Imago Naomi Watts macht Presse für die FX-Serie "Love Story" in New York City, Februar 2026