Heimlicher Freund: Jetzt packt Walentina Doroninas "Ex" aus

Kürzlich hatte Walentina Doronina (26) die Gerüchte um einen heimlichen Partner vehement dementiert: Gegenüber Promiflash stellte die Reality-Bekanntheit erst vor wenigen Tagen klar, dass der Mann, der aktuell privates Bildmaterial von ihr im Netz verbreitet, nie ihr Freund gewesen sei, und bezichtigte ihn stattdessen der Fälschung und Bedrohung. Doch jetzt dreht genau dieser Mann den Spieß um: Content-Creator Timon, im Netz als Xenos bekannt, hat sich in einem ausführlichen YouTube-Interview zu Wort gemeldet – und erhebt seinerseits schwere Anschuldigungen gegen die 26-Jährige. Besonders brisant: Timon behauptet, er und seine Familie seien massiv bedroht worden: "Die benutzen meine Tochter jetzt als Druckmittel und drohen, ihr etwas anzutun, wenn ich nicht spure und die Videos rausnehme", schildert er die Situation im Gespräch mit Sanijel Jakimovski entsetzt. Zudem wolle er ein Beweisvideo besitzen, das zeige, wie Walentina mit zwei Freundinnen und einem "großen tätowierten Typen" seinem Vater in dessen Restaurant gedroht habe.

Weiter schildert Timon, Walentina habe einen regelrechten Drang zur Inszenierung von Gewalt: "Sie will, dass man sie schlägt. In Amsterdam meinte sie: 'Noch fester, bis ich keine Luft mehr kriege.' Wenn sie dann blaue Flecken hatte, hat sie extra mit der Kamera geguckt, Fotos gemacht und gefragt: 'Habe ich da Flecken?'", behauptet Timon im Interview. Laut seiner Aussage habe die Beziehung zunächst ganz anders begonnen: mit intensivem "Love Bombing". Doch schnell sei das Verhalten der 26-Jährigen im Beisein anderer komplett umgeschlagen. Sobald Freundinnen dabei gewesen seien, habe sie sich in einen "komplett anderen Menschen" verwandelt, sei "extrem ekelhaft" geworden, habe immer wieder "das N-Wort" benutzt und sogar ihr eigenes Umfeld fertiggemacht.

In dem Video zeichnet Timon das Bild einer intensiven gemeinsamen Zeit, in der es jedoch schnell ums Geld gegangen sein soll. Als Beleg dafür dient unter anderem Walentinas Geburtstagsfeier: Die Party in einem Restaurant will Timon komplett aus eigener Tasche gezahlt haben. Im Netz kursieren bereits Aufnahmen von genau diesem Abend, auf denen sich Walentina mit rührenden Worten bei ihm als ihrem Partner bedankt – was ihr aktuelles Dementi für viele Fans nur noch kurioser wirken lässt. Doch nicht nur bei Großevents, auch im Alltag waren die materiellen Ansprüche der Blondine laut Timon enorm. Er erinnert sich an einen Shoppingtrip nach nur zwei Wochen Beziehung: "Ich wusste gar nicht, was Walentina sich da alles so ausgesucht hat. Dann gehe ich so mit so ein paar Klamotten an die Kasse [...] und dann hat die mir irgendwas von 2000 gesagt." Beim Thema Urlaub soll sie ebenfalls klare Kante gezeigt haben: Die Finanzierung sei für sie reine Männersache, an der sie sich aus Prinzip nicht beteilige – so zumindest Timons persönliche Erinnerung.

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Collage: Imago, xenos.timon Collage: Walentina Doronina und Xenos

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Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

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IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit