Liam Gallagher belächelt Harry Kanes verlorene Stimme

Liam Gallagher (53) nimmt sich Harry Kane (32) nach Englands Krimi-Sieg gegen Mexiko zur Brust! Nachdem die Three Lions die Co-Gastgeber bei der WM mit 3:2 in einem nervenaufreibenden Duell in Mexiko-Stadt bezwungen hatten, stimmten Fans und Spieler im Aztekenstadion gemeinsam den Oasis-Hit "Wonderwall" an. Stürmerstar Harry, der beim Jubel kräftig mitsang, klingelte danach bei BBC Sport mit heiserer Stimme durch – und genau das nutzte Liam für einen frechen Kommentar auf X. Dort machte der Musiker sich über den angeschlagenen Kapitän lustig und feuerte gleichzeitig die englische Nationalelf an.

Auf X schrieb Liam augenzwinkernd: "Es ist harte Arbeit, dieses Singen, Harry Kane, komm schon, ENGLAND, komm schon, WONDERWALL." Damit spielte er direkt auf Harrys angeschlagene Stimme nach der Party mit den Fans an. In den sozialen Netzwerken schlug der Spruch hohe Wellen – viele England-Anhänger fühlten sich durch den Seitenhieb eher angefeuert als angegriffen. Als ein User den Sänger aufforderte, im Falle eines Finaleinzugs nach Nordamerika zu fliegen und "Wonderwall" live im Stadion zu performen, reagierte Liam kurz und deutlich: "Wir werden sehen, ich bin bereit." Der Song der 90er-Ikonen hat sich im Laufe des Turniers ohnehin zu einer inoffiziellen England-Hymne entwickelt, die Fans und Team immer wieder gemeinsam anstimmen.

Nicht nur Liam zeigte sich nach dem Spektakel gegen Mexiko begeistert. Fußball-Ikone David Beckham (51) feierte den Auftritt der Mannschaft auf Instagram und schwärmte in mehreren Storys: "Das ist mal eine Leistung, wow. Es gab keinen anderen Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Absolut brillant." "Wonderwall" hat sich im Laufe dieser Weltmeisterschaft zur inoffiziellen Hymne der englischen Nationalmannschaft entwickelt. Das Lied stammt aus dem Jahr 1995 und erschien auf dem zweiten Oasis-Album "What's the Story Morning Glory?". Es wurde zu einem der bekanntesten britischen Rocksongs überhaupt. Liam Gallagher, der die Band nach einer jahrelangen Fehde mit seinem Bruder Noel verlassen hatte, feiert mit Oasis aktuell ein großes Comeback – die Band hat sich wiedervereinigt und begeistert Fans auf der ganzen Welt.

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Getty Images Harry Kane jubelt nach seinem Tor für England gegen Kroatien bei der WM 2026 in Arlington

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Getty Images Liam Gallagher, Musiker

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Getty Images Harry Kane und Bukayo Saka beim EM-Finale 2024