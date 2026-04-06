Kinoflop: Diesen Film bereut Whoopi Goldberg bis heute

Whoopi Goldberg (70) spricht schonungslos über einen Film, den sie am liebsten aus ihrer Filmografie streichen würde: den Dino-Krimi "T. Rex". In dem 90er-Streifen spielt die Hollywoodlegende eine knallharte Polizistin, die im Jahr 2013 plötzlich mit einem sprechenden Dino-Cop zusammenarbeiten muss. Eigentlich wollte Whoopi das Projekt absagen, berichtet Far Out Magazine. Produzent Richard Gilbert Abramson soll ihr daraufhin jedoch mit einer heftigen 20-Millionen-Dollar-Klage gedroht haben. Am Ende ließ sich die Schauspielerin doch zum Dreh überreden, doch ihre Abneigung gegen den Dino-Film ist bis heute geblieben.

In "T. Rex" lebt Whoopis Figur Katie Coltrane in einer Zukunft, in der Menschen Seite an Seite mit genmanipulierten, auf Menschengröße geschrumpften Dinosauriern wohnen. Ihr neuer Partner: der höfliche T-Rex Theodore "Teddy" Rex, mit dem sie eine gefährliche Verschwörung um den Wissenschaftler Elizar Kane aufdecken muss, der eine neue Eiszeit auslösen will. Weder die Story noch das Drehbuch konnten die Oscargewinnerin überzeugen. Trotzdem stand sie schließlich vor der Kamera – nachdem sie statt eines Ausstiegs nur eine höhere Gage erhielt. Gegenüber dem Portal Decider machte die Komikerin später deutlich, wie absurd sie den Streifen bis heute findet. Über den Plot sagte sie: "Er handelt von meiner Beziehung als Polizistin zu einem sprechenden Dinosaurier." Trotz eines Budgets von rund 35 Millionen Dollar erschien der Film nicht einmal im Kino, sondern wanderte direkt ins Heimkino und gilt laut ScreenRant als eine der teuersten Direct-to-Video-Produktionen überhaupt. Beim Publikum floppte der Streifen und brachte Whoopi sogar eine Nominierung für die Goldene Himbeere ein.

Whoopi hatte sich ihren Weg in Hollywood mit starken Rollen in Filmen wie "Die Farbe Lila" und "Ghost – Nachricht von Sam" hart erarbeitet und wurde für ihr Talent mit einem Oscar belohnt. Viele Fans kennen die Schauspielerin aber vor allem aus der Kultkomödie "Sister Act" und ihren Auftritten als Moderatorin und Entertainerin. Privat ist die New Yorkerin Mutter einer Tochter, über die sie in Interviews immer wieder offen spricht. Trotz des Dino-Flops ist Whoopi bis heute im Showgeschäft präsent und blickt in Gesprächen über ihre Karriere gerne ehrlich auf Erfolge und Fehlgriffe zurück. Ihre offene Art sorgt regelmäßig dafür, dass solche Anekdoten aus ihrer Vergangenheit für Gesprächsstoff sorgen – vor und hinter der Kamera.

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Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

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Imago Whoopi Goldberg mit Theodore Rex in einer Szene aus dem Film "T. Rex; Theodore Rex" (1995)

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Getty Images Whoopie Goldberg, Schauspielerin