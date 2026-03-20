Whoopi Goldberg hat mit 70 Jahren nur noch "lockere Affären"

Whoopi Goldberg (70) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen und hat kein Interesse daran, das zu ändern. In der TV-Show "The View" sprach die Schauspielerin jetzt ganz offen über ihr aktuelles Liebesleben und verriet dabei, dass sie zwar gelegentlich Sex habe, aber keine feste Beziehung anstrebe. "Ich bin Single. Ich habe Affären, wenn ich sie brauche, aber ich bin mit niemandem verheiratet und habe keine Verpflichtungen", erklärte die 70-Jährige. Die Unterhaltung kam auf, nachdem die Moderatorinnen einen Artikel aus der Cosmopolitan diskutierten, in dem eine Frau in einer glücklichen Langzeitbeziehung zugab, ihr Single-Dasein zu vermissen.

Für Whoopi ist diese Lebensweise keine neue Erkenntnis. Gegenüber dem Interview Magazine hatte sie bereits erklärt, dass sie in den letzten 25 Jahren verstanden habe, dass nicht jeder für eine Beziehung gemacht sei. "Ich will mit niemandem zusammenleben", stellte sie klar und fügte hinzu, dass sie zwar viele Menschen liebe, diese aber nicht bei ihr wohnen oder mit ihr schlafen müssten. In einer früheren Folge von "The View" aus dem Jahr 2025 reflektierte die EGOT-Gewinnerin zudem über ihre vergangenen Ehen und sagte: "Ich hatte immer großartigen Sex, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht." Bei einem Auftritt bei "Who's Talking to Chris Wallace?" im Mai 2024 wurde sie noch deutlicher: "Wenn du mit jemandem verheiratet bist, musst du dich dafür interessieren, wie es ihm geht. Das tue ich nicht", sagte sie lachend und ergänzte: "Es ist mir egal, wie du dich fühlst. Es ist schrecklich."

Whoopi war dreimal verheiratet – mit Alvin Martin, David Claessen und Lyle Trachtenberg. Mit ihrem ersten Ehemann hat sie eine Tochter namens Alexandrea Martin. Trotz der gescheiterten Ehen pflegt die Comedian zu allen ihren Ex-Männern ein gutes Verhältnis. "Ich habe noch zu jedem von ihnen Kontakt, denn sie waren einmal meine Freunde", sagte sie laut People im Oktober 2024. Das bedeute nicht, dass sie ständig miteinander reden würden, aber sie könne respektvoll mit ihnen umgehen. Ihre Investition gelte vor allem ihrer Tochter, deren Kindern, ihrem Schwiegersohn und ihren Freunden – nicht aber einer Partnerschaft, die so viel verlange wie ein Kind.

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Getty Images Whoopi Goldberg bei der Premiere von "Solo Mio" in New York, Januar 2026

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Getty Images Whoopi Goldberg, 2023

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Getty Images Whoopi Goldberg und Tochter Alexandrea Martin Dean