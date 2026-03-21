Geheimnisse gelüftet: Whoopi Goldbergs Leben wird verfilmt

Whoopi Goldberg (70) wird künftig noch mehr Einblicke in ihr Leben gewähren als bisher. Über die Schauspielerin und Komikerin entsteht derzeit eine neue Dokumentation, die sowohl ihre beeindruckende Karriere als auch ihr Privatleben beleuchten wird. Regie führt Geeta Gandbhir, die zuletzt mit dem Film "The Perfect Neighbor" für Aufsehen sorgte. Produziert wird das Projekt von Imagine Documentaries und Message Pictures in Zusammenarbeit mit One Hoe Productions. Der noch titellose Film soll Whoopis Lebensgeschichte nachzeichnen und dabei auch Elemente aus ihrer Autobiografie "Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me" aufgreifen. Gezeigt werden sowohl Stationen ihres Aufstiegs in Hollywood als auch ihr heutiger Alltag, wie Quotenmeter berichtet.

Die Dokumentation begleitet Whoopi unter anderem bei der Neuinszenierung ihres legendären Ein-Frau-Bühnenprogramms "The Whoopi Monologues", das ursprünglich 1984 am Broadway Premiere feierte und nun für eine Aufführung im Lincoln Center in New York vorbereitet wird. Darüber hinaus gewährt der Film Einblicke in Whoopis Leben abseits der Öffentlichkeit. Die Kamera begleitet sie bei der Arbeit mit ihrem langjährigen Produzentenpartner Tom Leonardis, bei der Entwicklung neuer Theaterprojekte sowie bei ihrem Familienleben – inklusive Zeit mit ihrem ersten Urenkel. Auch ihr ruhigeres Leben in Italien wird Teil der Dokumentation sein. Als Executive Producer sind unter anderem Brian Grazer und Ron Howard (72) beteiligt.

Vor rund fünf Wochen sorgte Whoopi außerdem für Aufsehen, als sie in einem Gespräch offen über eine dunkle Phase ihres Lebens sprach. Die Schauspielerin erinnerte sich an ihre Jugendjahre in New York, in denen sie sich unsicher, seltsam und fehl am Platz fühlte. "Ich war irgendwie ein merkwürdiges Kind", sagte Whoopi, als sie laut Hello Magazine Ausschnitte aus einem alten Interview von 1992 vorlas und kommentierte. Besonders bewegend waren ihre Schilderungen, wie sie eine Zeit lang obdachlos war und Nächte in der U-Bahn verbringen musste. "Ich habe unter den Gleisen geschlafen und bin morgens bedeckt mit nicht identifizierbarem Dreck aufgewacht", erinnerte sich die Komikerin. Dass sie damals mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, verschwieg sie nicht. "Jeder hat seinen eigenen Weg, und manchmal führt der einen an Orte, an die man nicht will – das ist eben der eigene Weg. Erwachsenwerden ist eben manchmal echt beschissen, weißt du?", so Whoopi weiter.

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Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars

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Getty Images Whoopi Goldberg posiert 2025 auf der Pariser Fashion Week

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Getty Images Whoopi Goldberg, Filmstar