Usher kann "nichts Negatives" über Freund P. Diddy behaupten

In einem aktuellen Forbes-Interview hat sich Usher (47) zur Situation seines langjährigen Freundes und Mentors P. Diddy (56) geäußert, der derzeit eine 50-monatige Haftstrafe im FCI Fort Dix in New Jersey absitzt. Der R&B-Sänger wurde während des Gesprächs gebeten, einflussreiche Menschen in seinem Leben mit einem Wort zu beschreiben – bei P. Diddy antwortete Usher ohne zu zögern: "Vermächtnis". Als der Forbes-Journalist darauf hinwies, dass Usher es geschafft habe, sich von den negativen Aspekten fernzuhalten, die heute in P. Diddys Geschichte auftauchen, stellte der Musiker klar, dass er seine eigene Perspektive auf die Angelegenheit habe.

"In vielerlei Hinsicht, glaube ich, werden manche Menschen verfolgt und vielleicht für ihre Größe nicht anerkannt", erklärte Usher gegenüber Forbes. "Ich habe nichts Negatives über Sean Combs zu sagen, weil meine Erfahrung nicht das war, was die Welt gesehen hat und wie er falsch dargestellt wurde." Der Sänger betonte zudem die bedeutenden Beiträge, die P. Diddy für People of Color geleistet habe. "Ich kann in keinem Sinne der Menschlichkeit nicht die wertvollen Beiträge anerkennen, die dieser Mann für uns als schwarze Unternehmer, als Geschäftsleute, als Menschen, die Kultur und Ideen in etwas Greifbares und Geschäftliches umwandeln, geleistet hat", sagte Usher. So viele Menschen hätten von dem profitiert, was P. Diddy geschaffen habe.

Die Verbindung zwischen Usher und P. Diddy reicht weit zurück. Als Teenager wurde der Sänger in den 90er-Jahren von Musikmogul L.A. Reid zu P. Diddy nach New York geschickt, wo er fast ein Jahr verbrachte, um von ihm zu lernen. P. Diddy war im September 2024 wegen Sexhandels, Erpressung und Transport zur Ausübung der Prostitution angeklagt worden und wurde schließlich in zwei Anklagepunkten verurteilt. Sein voraussichtliches Entlassungsdatum ist der 25. April 2028.

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Getty Images Usher und P. Diddy, 2013

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Getty Images Usher bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper