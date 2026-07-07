Laurenz Pesch landete nach Festival in der Notaufnahme

Für Realitystar Laurenz Pesch endete das Splash-Festival in diesem Jahr auf dramatische Weise: Auf der Rückfahrt von dem Musikfestival bekam der Influencer im Bus plötzlich kaum noch Luft und litt unter starken Schmerzen. Kurzerhand entschied er sich, direkt in die Notaufnahme zu fahren. In seiner Instagram-Story meldet er sich nun mit einem Foto aus dem Krankenhaus und schreibt dazu scherzhaft: "Ratet mal, wer das Splash nur ganz knapp überlebt hat."

In einer weiteren Story schildert Laurenz den Vorfall genauer. "Auf der Rückfahrt vom Splash konnte ich einfach gar nicht mehr atmen. Es fiel mir sehr, sehr schwer", erklärt er. Das Schmerzmittel Tilidin, das er daraufhin einnahm, brachte keine Besserung. Im Krankenhaus angekommen, habe er dann aber die volle Behandlung bekommen – inklusive einer Spritze direkt in die Mandel. "Also Leute, es war wirklich schrecklich. Aber mir geht es soweit gut", versichert er seinen Followern.

Der Temptation Island VIP-Star scheint seine Gesundheit zuletzt vernachlässigt zu haben. Er gibt zu, dass er kurz vor dem Festival-Besuch bereits schwer krank war und sich trotzdem keine Ruhe gönnte. Er sei für ein Fotoshooting nach Berlin gefahren, obwohl er sich in einem schlechten Zustand befunden habe. "Ich hatte Blut gespuckt an dem Tag sogar, als ich nach Berlin gefahren bin", berichtet er offen. Laurenz räumt ein, dass er sich die Situation selbst eingebrockt habe, weil er Termine grundsätzlich nicht absage und sich dadurch übernehme.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch

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