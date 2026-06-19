Dreier? Laurenz Pesch vergnügt sich bei "Ex on the Beach"

Laurenz Pesch tanzt in der Ex on the Beach-Villa offenbar auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Der Realitystar scheint sich nicht zwischen Bonny und Kathi entscheiden zu wollen – und genießt stattdessen die Aufmerksamkeit beider Frauen. Nachdem er Bonny noch versichert, nachts neben ihr zu schlafen, kommt es kurz darauf überraschend zu einem innigen Kuss mit Kathi. Für Laurenz offenbar kein Widerspruch. "Kathi hat so eine sexuelle Ausstrahlung", schwärmt er. Als die Nacht anbricht, nimmt das Liebesdreieck schließlich eine überraschende Wendung.

Oben angekommen können Laurenz und Kathi erneut nicht die Finger voneinander lassen und tauschen weitere Küsse aus. Doch damit nicht genug: Kurz darauf gesellt sich auch Bonny zu ihm ins Bett und kommt ihm ebenfalls näher. Die Situation entwickelt sich schließlich zu dritt weiter, als Kathi dazustößt. Während Bonny und Kathi unter der Bettdecke verschwinden, ist vor allem eines deutlich zu sehen: ein sichtlich zufriedener Laurenz. Im Einzelinterview stellt er klar: "Ich bin solo, ich kann machen, was ich will."

Als wäre die Flirt-Dynamik in der Villa nicht schon genug, mischt auch Gigi Birofio (27) wenig später wieder mit. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, seiner Ex Shima zu beweisen, dass er sich in der Villa im Griff hat – doch als sie per Terrortablet zu einem Date mit Diogo Sangre (31) in die Cabana geschickt wird, kippt die Stimmung. Statt abzuwarten, sucht Gigi im Bett die Nähe zu Kathi und sorgt damit erneut für Wirbel. Später stellt er Shima dennoch zur Rede und macht ihr Vorwürfe, überhaupt auf das Date gegangen zu sein.

Shima reagiert daraufhin sichtlich verärgert und macht ihrem Frust bei Diogo Luft. Im Gespräch kommt schließlich heraus, dass Gigi erneut mit Kathi intim wurde. Für Shima ist das ein klarer Beweis für sein Verhalten. "Gigi war der Erste, der die Situation direkt ausgenutzt hat, um sich wieder billig zu verhalten – das, was wir gewohnt sind. Um wieder hochzugehen, die nächstbeste zu f*cken und mir dann Vorwürfe zu machen? Das bestätigt mir jetzt wieder, dass ich alles richtig gemacht habe", schimpft sie.

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Kathleen Glawe, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL / Daniel Alvarez Shima, "Ex on the Beach"-Kandidatin