Auftritt bei GZSZ war Herausforderung für Sebastian Fitzek

Ein echter Traum wird für Sebastian Fitzek (54) wahr: Der Bestsellerautor taucht bald im Berliner Seifenopern-Kiez auf und ist gleich in zwei Folgen von Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. Ausgestrahlt werden die Episoden am 23. und 24. Juli bei RTL sowie bereits eine Woche zuvor auf RTL+. Den Anlass für das Abenteuer liefert Sebastians 20-jähriges Autorenjubiläum – und das nutzt der Thriller-König, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. In der Serie spielt er sich selbst und gibt eine geheimnisvolle, sehr private Lesung seines Psychothrillers "Der Nachbar" – und zwar vor niemand Geringerem als dem berüchtigten Dr. Jo Gerner.

Dass der Gastauftritt alles andere als ein Spaziergang war, gibt Sebastian offen zu. "Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen", sagte er in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Auf seinen Lesungen habe er sonst das Buch in der Hand oder erzähle frei aus seinem Leben – beides fiel diesmal weg. Stattdessen musste er hoffen, im Ernstfall einen Texthänger unauffällig im Buch verstecken zu können. Auch die Begegnung mit GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro (65), der seit Jahrzehnten den skrupellosen Anwalt Jo Gerner verkörpert, bescherte ihm ein ungewohntes Kribbeln. "Normalerweise kontrolliere ich den Horror in meinen Büchern, aber plötzlich Dr. Jo Gerner gegenüberzustehen, hat eine ganz eigene Dynamik!", so Sebastian. Was die Fans in den Folgen genau erwartet und wer hinter der mysteriösen Lesung steckt, verriet der Autor noch nicht.

Zu Wolfgang Bahro pflegt Sebastian übrigens schon länger eine herzliche Bekanntschaft – zusammengeführt hat die beiden Comedian Oliver Kalkofe (60). "Olli feiert einmal im Jahr Geburtstag und Wolfgang und ich sind immer dabei. Das ist schon wie ein Ritual, dass wir uns dort treffen", erzählte der Schriftsteller. Gedreht wurde bereits im Mai in den Studios von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg. Sein Jubiläum feiert Sebastian in diesem Sommer auch mit zwei großen Live-Shows in der Berliner Waldbühne, die am 7. und 8. August stattfinden sollen.

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RTL Wolfgang Bahro, Sebastian Fitzek und Anna-Katharina Fecher am Set von "GZSZ"

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RTL Sebastian Fitzek und Wolfgang Bahro bei "GZSZ"

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RTL Sebastian Fitzek bei "GZSZ"