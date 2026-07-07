Kritik an "Die Odyssee"-Autor: Netz belächelt Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o (43) sorgt mit einem Interviewauftritt für ordentlich Wirbel im Netz: Während der Promo-Tour zu Christopher Nolans (55) neuem Epos "Die Odyssee" wurde die Oscarpreisträgerin im YouTube-Format "Jake's Takes" gefragt, was sie dem antiken Dichter Homer heute sagen würde. Lupita, die in dem Film sowohl Helena von Troja als auch ihre Schwester Klytämnestra verkörpert, nutzte die Gelegenheit für eine klare Botschaft zur Frauenrolle in den berühmten Epen. "So, Homer, wie fühlst du dich mit der Screentime, die diese Frauen jetzt bekommen, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit du mit ihnen verbracht hast? Erinnerst du dich an uns?", stellte sie in dem Clip provokant in den Raum. Genau diese Aussage löst nun im Netz Hohn, Spott und heftige Kritik aus.

Vor allem auf X stürzen sich User auf die Schauspielerin. Ein Nutzer nannte ihre patzige Antwort laut einem Thread von Nerdrotics "direkt aus der Idiocracy". Andere spielen auf Lupitas Ausbildung an der Yale School of Drama an und schreiben etwa: "Sie hat einen Master-Abschluss von Yale und wusste nichts über 'Die Odyssee', bevor sie zugesagt hat." Tatsächlich hatte Lupita in einem Porträt für das Magazin Elle erzählt, sie sei für das Treffen mit Nolan "ziemlich blind" in das Projekt gegangen und habe Homers Werke erst danach im Crashkurs gelesen. Weitere Kommentatoren unterstellen ihr, sie lebe in einer "linken Blase" und habe "keine echte Kenntnis der Weltgeschichte".

Die kenianisch-mexikanische Schauspielerin hatte ihren internationalen Durchbruch mit dem Film "12 Years a Slave" gefeiert, für den sie 2014 den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann. Einem breiten Publikum wurde sie außerdem durch ihre Rolle in Black Panther bekannt. Zur Besetzungsentscheidung äußerte sie sich in dem Elle-Interview selbst: "Man kann Schönheit nicht spielen. Ich möchte wissen, wer eine Figur ist. Was steckt hinter der Schönheit? Was liegt jenseits des Äußerlichen?"

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Getty Images Lupita Nyong'o beim Fototermin zu "The Odyssey" im IET Building in London am 5. Juli 2026

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Getty Images Lupita Nyong'o bei der Weltpremiere von "The Odyssey" auf dem roten Teppich in London, 6. Juli 2026

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London