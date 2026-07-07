Erste Show in 15 Jahren: Duffy setzt auf strenge Security

Nach 15 Jahren Bühnenabstinenz hat Duffy (42) jetzt ihren großen Comeback-Auftritt absolviert – und der war so geheim wie möglich. Die walisische Sängerin stand am Sonntag in der Hoxton Hall im Londoner Osten vor einem ausgewählten Publikum aus Fans, Freunden und Familie auf der Bühne. Alle Anwesenden mussten vorab eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, die es ihnen verbietet, Informationen über das streng geheime Konzert im Internet zu teilen. Laut einem Insider von Mirror war die Stimmung im Saal überwältigend: "Vor diesem Konzert herrschte natürlich große Aufregung, deshalb wollten sie Duffy feiern – und was für eine Leistung dieser Auftritt doch war!" Im Anschluss an die Show soll Duffy mit ihren Liebsten in einen nahegelegenen Pub gegangen sein, um den besonderen Abend zu zelebrieren.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Auftritt waren dabei alles andere als gewöhnlich. Duffys Team hat eigens Steve Head engagiert, der als Personenschützer von Noel Gallagher (59) bekannt ist. Sicherheit habe für ihr Team "höchste Priorität", heißt es. In den Wochen vor dem Auftritt hatte Duffy bereits in den sozialen Medien verraten, dass sie im Studio arbeite und an ihrem Comeback für ihre Fans arbeite. Jetzt wird es also ernst: Ein Vertrauter verriet dem Mirror, dass die Sängerin "bereit ist loszulegen" und mit Mitarbeitern aus ihrem damaligen Touring-Team zusammenarbeite. Der Auftritt soll zudem in einer geplanten Dokumentation für Disney+ festgehalten werden, die Duffys Aufstieg zum Ruhm und ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit beleuchten wird.

Duffy, die mit bürgerlichem Namen Aimée Anne Duffy heißt und mittlerweile den Namen Duffy Jones trägt, hatte sich 2020 öffentlich zu einem traumatischen Erlebnis geäußert. Auf ihrer Website schrieb sie damals, sie sei "vergewaltigt, mit Drogen betäubt und über mehrere Wochen festgehalten" worden – der Grund für ihr jahrelanges Verschwinden aus dem Rampenlicht. Zuletzt war sie bei einem Konzert im Dezember 2010 in der O2 Arena in London aufgetreten. Kurz vor ihrem Comeback-Konzert war Duffy auch erstmals wieder in der Öffentlichkeit zu sehen: Ein Foto zeigte sie in einem Café in ihrer walisischen Heimat im Nordwesten des Landes.

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Getty Images Duffy, Sängerin

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Getty Images Sängerin Duffy im Dezember 2010 in London

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Facebook / Caffi Largo Sängerin Duffy in einem Café in ihrem Heimatland Wales