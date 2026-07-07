Verona Pooths Umzug nach Dubai: Gatte Franjo muss pendeln

Verona Pooth (58) hat ihr Leben ordentlich umgekrempelt: Die Moderatorin lebt inzwischen in Dubai – und das bedeutet für sie und Ehemann Franjo Pooth (56) eine ganz neue Beziehungsdynamik. Während Verona dort gemeinsam mit ihrem Sohn Rocco (15) ein neues Zuhause aufgebaut hat, bleibt Franjo aus beruflichen Gründen in Düsseldorf. Er wird künftig regelmäßig zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten pendeln. Mit RTL sprach Verona jetzt offen über die neue Situation und verriet, dass sie den Schritt keine Sekunde bereut: "Es war Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern."

Auf die Frage, wie ihr Mann mit der räumlichen Trennung umgeht, reagierte Verona mit einer Portion Humor. Auf die Vermutung, dass Franjo künftig hin und her pendeln werde, antwortete sie lachend: "Ja, schlaues Kerlchen. Gut gemacht." Auch Verona selbst wird regelmäßig nach Deutschland zurückkehren, denn ihre Karriere führt sie immer wieder hierher. Erst kürzlich stellte sie ihre neue Joyn-Show "Villa der Versuchung" vor, im August stehen weitere Drehs an. "Ich komme natürlich für meinen Job immer wieder hierher", so die Moderatorin gegenüber dem Sender. Ihr älterer Sohn Diego (22) ist ebenfalls in Deutschland geblieben – er studiert in Berlin und ist dort an seine Uni gebunden. Rocco hingegen besucht inzwischen eine internationale Schule in Dubai.

Ganz so leicht fiel Verona der Umzug aber nicht. Vor drei Wochen zeigte sie sich in einer emotionalen Instagram-Story sichtlich bewegt und erzählte, beim Abschied aus dem Familienhaus in Meerbusch seien Tränen geflossen. "Natürlich war ich richtig, richtig traurig. Mir sind natürlich auch die Tränen runtergelaufen, das war schon eine Herzensgeschichte." Besonders der letzte Tag habe sie erwischt: "Der letzte Tag in Meerbusch letzte Woche, da war ich echt traurig, saß auf der Treppe und mir liefen die Tränen runter." Und Verona machte klar, dass die Wehmut nicht nur sie traf: "Natürlich habe ich in diesem Moment ein Stück von meinem Herzen verloren. Aber ich glaube, wir alle Pooths. Auch Franjo ist es wahnsinnig schwergefallen, auch den Kindern."

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Getty Images Verona und Franjo Pooth, Dezember 2024

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RTL Franjo, Verona Diego und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"

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Hauter,Katrin / ActionPress Rocco Pooth, Verona Pooth und Franjo Pooth, 2025