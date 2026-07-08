Longevity-Guru Bryan Johnsons Magen frisst sich selbst auf

Er investiert jährlich Millionen in seinen Kampf gegen das Altern – und muss nun dennoch eine bittere Niederlage hinnehmen. Bryan Johnson (48), US-Techunternehmer und der wohl bekannteste Biohacker der Welt, hat jetzt öffentlich gemacht, dass bei ihm eine autoimmune Gastritis diagnostiziert wurde. Auf X schrieb er: "Mein Magen frisst sich selbst auf." Bei der Erkrankung greift das Immunsystem die gesunden Zellen der Magenschleimhaut an. Bryan zufolge litt er bereits seit elf Jahren an unerklärlich niedrigen Ferritinwerten – erst eine Magenbiopsie brachte nun die Diagnose.

Die autoimmune Gastritis gilt als unheilbar und kann zu Nährstoffmangel, Blutarmut und einem erhöhten Krebsrisiko führen. Laut Bryan räumt die Schulmedizin bei dieser Diagnose die Niederlage ein, da lediglich eine Behandlung der Symptome möglich sei. Den Unternehmer hält das jedoch nicht auf: Gemeinsam mit seinem Ärzteteam will er Blutwerte und Biopsien engmaschig überwachen und gezielt Behandlungen entwickeln. "Im Zeitalter von KI, Multiomics und maßgeschneidert aufgebauter DNA, Proteinen und Zellen sollte keine Erkrankung als unheilbar gelten, nur weil noch niemand versucht hat, sie mit den heutigen Mitteln zu heilen", erklärte er. Seinen Angaben zufolge habe sein Körper bereits als junger Mann begonnen, einen Autoimmunprozess zu entwickeln – zunächst an der Schilddrüse, dann an der Magenschleimhaut.

Bryan wurde einem breiten Publikum bekannt, nachdem er im Jahr 2023 begonnen hatte, sein radikales Langlebigkeitsprogramm öffentlich zu dokumentieren. Für Schlagzeilen sorgte er unter anderem damit, dass er sich zeitweise Blutplasma seines Teenager-Sohnes verabreichen ließ. Pro Jahr steckt er nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro in sein Anti-Aging-Programm, das er unter dem Motto "Nicht sterben" vermarktet. Es umfasst eine streng vegane Diät mit knapp 2.000 Kalorien täglich, Schlaf- und Bewegungsroutinen, Nahrungsergänzungsmittel sowie regelmäßige medizinische Untersuchungen wie MRTs und Darmspiegelungen. Sein Vermögen hatte Bryan durch den Verkauf seines Unternehmens Braintree Venmo im Jahr 2013 für 700 Millionen Euro an PayPal gemacht.

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Instagram / bryanjohnson_ Bryan Johnson, Longevity-Guru

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Instagram / bryanjohnson_ Bryan Johnson, Februar 2026

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Getty Images Bryan Johnson bei der Vorführung von "I Am Human" beim Tribeca Film Festival 2019 in New York

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Traut ihr Bryan einen Durchbruch gegen die Autoimmun-Gastritis zu? Ja – mit KI und Top-Ärzten könnte er neue Wege finden. Eher nicht – Autoimmunerkrankungen sind tückisch und lassen sich nicht "hacken". Ergebnis anzeigen