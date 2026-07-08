KI oder echt? Anita Latifi postet Selfie mit blondem Buzzcut

Mit einem Selfie sorgt Anita Latifi (30) gerade auf Instagram für mächtig Aufsehen. Die Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit präsentiert sich auf dem Bild mit einem blonden Buzzcut – und ist dabei kaum wiederzuerkennen. Von ihrer sonst so markanten langen Mähne ist auf dem Foto nämlich nichts mehr zu sehen. Stattdessen zeigt sich Anita mit einem extrem kurz geschorenen Look, der ihre Fans in helle Aufregung versetzt hat.

Neben den zahlreichen begeisterten Kommentaren fragt sich allerdings auch so mancher Follower, ob der dramatische neue Look überhaupt echt ist. "Ist das KI?", wollte ein Nutzer in der Kommentarspalte wissen. Die meisten Fans ließen sich von dieser Unsicherheit jedoch nicht beirren und feierten die Sängerin für ihr Styling-Foto. "Wie krass steht dir das bitte?", "Das steht dir so gut" und "Wow, wunderschön" lauten nur einige der enthusiastischen Nachrichten unter dem Beitrag.

Anita ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern machte in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit Auftritten im Reality-TV auf sich aufmerksam. Zuletzt stand sie mit ihrem Mann Fabrice im Fokus, mit dem sie schon vor dem Start von Das Sommerhaus der Stars klare Ansagen zu ihren Plänen in der Show machte. Im offiziellen Podcast zur Show erklärte das Paar gegenüber RTL, dass für sie der Sieg an erster Stelle steht – und dass sie dafür auch "über Leichen gehen" würden.

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Rapperin

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RTL / Anne Werner Rapperin Anita Latifiv und Ehemann Fabrice ziehen 2026 in "Das Sommerhaus der Stars" ein

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