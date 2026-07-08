Ralph Siegel im Koma: Tochter Alana zeigt sich optimistisch

Ralph Siegel (80) liegt nach einer schweren Lungenentzündung in der Münchner Harlachinger Klinik im künstlichen Koma – und seine Familie weicht ihm kaum von der Seite. Jetzt hat sich Tochter Alana Siegel (30) gegenüber der Abendzeitung München zu Wort gemeldet und ein emotionales Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters gegeben. "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und an seiner Seite. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er", erklärte die 30-Jährige. Auch für den Rest der Familie sei Zusammenhalt jetzt das Wichtigste: "Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten."

Einen ersten vorsichtigen Hoffnungsschimmer gibt es bereits: Laut einem gemeinsamen Instagram-Statement von Alana, ihrer Halbschwester Giulia Siegel (51) und Ehefrau Laura Siegel kann der 80-Jährige mittlerweile wieder selbstständig atmen. "Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater", schrieb die Familie weiter. Gleichzeitig bat sie darum, Spekulationen zu unterlassen und die Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Ehefrau Laura hatte Ralph rechtzeitig aus Spanien zurück nach München gebracht, als sich sein Gesundheitszustand spürbar verschlechtert hatte. Zuletzt hielt er sich dort überwiegend auf, wo er erst vor wenigen Monaten ein Restaurant an der Costa Dorada eröffnet hatte.

Ralph ist nicht zum ersten Mal mit einem schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag konfrontiert. Viermal überstand der Komponist bislang eine Krebserkrankung – zuletzt im Jahr 2024. Zudem leidet er seit Jahren an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die ihm vor allem in den Füßen extreme Schmerzen bereitet. Ralph ist Vater von vier Töchtern aus drei verschiedenen Beziehungen. Alana entstammt seiner zweiten Ehe mit Dagmar Kögel. Seine älteste Tochter Giulia sowie deren Schwester Marcella stammen aus seiner ersten Ehe. Mit seiner jetzigen Frau Laura, die er 2018 standesamtlich in Grünwald heiratete, hat er Stieftochter Ruby. Bekannt wurde der Musiker vor allem durch seinen ESC-Triumph im Jahr 1982, als Nicole (61) mit dem von ihm komponierten Song "Ein bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest gewann.

Anzeige Anzeige

Imago Ralph Siegel und seine Tochter Alana beim 45. Deutschen Filmball 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Giulia Siegel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige