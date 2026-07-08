Christina Blocks Kinder verklagen sie jetzt auf Unterhalt

Bei Christina Block (53) spitzt sich der Familienstreit weiter zu: Die Unternehmerin soll von drei ihrer Kinder auf Unterhalt verklagt worden sein. Im Mittelpunkt steht Tochter Klara, die gemeinsam mit ihren Geschwistern Theo und Johanna Geld von ihrer Mutter fordert. Laut Bild geht es um Zehntausende Euro. Ende Juli sollen Christina Block, ihre Tochter Johanna und ihr Ex-Mann Stephan Hensel, der die beiden minderjährigen Kinder vertritt, vor dem Familiengericht in Hamburg zu einer Güteverhandlung aufeinandertreffen. Kommt es dort zu keiner Einigung, soll anschließend geklärt werden, ob und in welcher Höhe Christina zahlen muss.

Hintergrund ist dem Bericht zufolge, dass drei der vier Kinder von Christina bei ihrem Vater in Dänemark leben. Stephan hat dort für die minderjährigen Klara und Theo das alleinige Sorgerecht. Johanna war bereits 2021 mit dem Einverständnis ihrer Mutter zu ihm gezogen. Klara und Theo seien nach einem Besuchswochenende ebenfalls bei ihrem Vater und dessen Ehefrau Astrid geblieben, die sie angeblich inzwischen als neue Mutter angenommen haben. Ein Sprecher von Christina erklärte der Zeitschrift die Sicht der Steakhauserbin folgendermaßen: "Wenn Frau Block nach der widerrechtlichen Entziehung der Kinder durch Stephan Hensel Unterhaltsleistungen ohne einen entsprechenden rechtlichen Entscheid geleistet hätte, so hätte sie den widerrechtlichen Entzug der Kinder durch ihren Ex-Mann zementiert und dadurch wohl auch legalisiert."

Warum auch Johanna bislang kein Geld bekommen haben soll, blieb offen. Weiter hieß es: "Sobald die rechtliche Lage geklärt sei, werde Christina Block ihre Unterhaltspflichten selbstverständlich erfüllen." Der Streit um die Kinder läuft schon seit Längerem. Erst vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Christina im Sorgerechtskonflikt um ihre beiden jüngeren Kinder in Dänemark eine Niederlage hinnehmen musste. Damals wurde entschieden, dass Stephan das alleinige Sorgerecht behält und die Kinder weiter bei ihm in Dänemark leben. Auch ein Umgangsrecht wurde Christina in dem Zusammenhang nicht zugesprochen. Mit der neuen Unterhaltsklage bekommt der Konflikt innerhalb der Familie nun eine weitere juristische Ebene.

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Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna

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Getty Images Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott im Landgericht Hamburg, dahinter Gerhard Delling, vor Fortsetzung des Prozesses am 8. Januar 2026

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Imago Stephan Hensel und Christina Block auf dem roten Teppich in Hamburg, März 2012