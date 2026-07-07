Kritiker feiern "Die Odyssee" schon jetzt als Meisterwerk

Christopher Nolans (55) neues Epos "Die Odyssee" wird noch vor dem offiziellen Kinostart gefeiert. Obwohl das Kritikenembargo erst nächste Woche fällt, dürfen Filmkritiker ihre Eindrücke bereits in sozialen Medien teilen – und die fallen überwältigend positiv aus. Das fast dreistündige Werk, das auf dem griechischen Klassiker von Homer basiert, kommt am 16. Juli in die deutschen Kinos. Wie filmstarts.de berichtet, sollen Kritiker sich dabei mit Superlativen überbieten: Erik Davis bezeichnet "Die Odyssee" als "absoluten Triumph und eine krönende Leistung eines der größten Filmemacher unserer Zeit". Joshua Rothkopf von den LA Times verspricht "Kino pur" und eine "Rückkehr zu den mitreißenden Actionfilmen, für die das Kino einst erfunden wurde".

Besonders hoch gelobt wird Matt Damon (55) in der Hauptrolle des Odysseus. Anne Thompson von Indie Wire sieht ihn im Rennen um einen Schauspiel-Oscar – bisher blieb ihm eine Auszeichnung in dieser Kategorie trotz dreier Nominierungen verwehrt. Seinen einzigen Oscar erhielt er für das Drehbuch zu "Good Will Hunting", das er gemeinsam mit Ben Affleck (53) schrieb. Auch Samantha Morton (49), die die Zauberin Circe spielt, wird in mehreren Stimmen erwähnt und könnte sich Hoffnungen auf ihre dritte Oscarnominierung machen. Die Kritikerin Perri Nemiroff vom Collider schwärmt, es sei "schwer vorstellbar, dass irgendein anderer Filmemacher auf der Welt dieses Werk mit solch einer Wucht, Tiefe und Leidenschaft auf die Leinwand bringen könnte." Ihr Kollege Steven Weintraub lobt alles von dem Cast bis zu Nolans Umgang mit dem Übernatürlichen und urteilt schlicht: "Einfach alles ist perfekt." Einzig David Ehrlich übt leichte Kritik und findet, der Film gehöre nicht zur absoluten Spitzenklasse Nolans – auch wenn das IMAX-Erlebnis "natürlich gewaltig" sei.

Dass der Film ein Publikumserfolg werden dürfte, zeichnet sich bereits jetzt ab. Allein in Nordamerika werden für das Startwochenende Einnahmen zwischen 80 und 100 Millionen US-Dollar erwartet. Und auch die Vorverkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache: Das BFI IMAX in London hatte bereits in den ersten 24 Stunden des Vorverkaufs rund eine Million US-Dollar eingespielt – ein Rekord für das Kino. Damit stellte "Die Odyssee" vergleichbare Produktionen wie "Oppenheimer" oder "Dune: Part Two" deutlich in den Schatten. Einig sind sich die Kritiker in einem Punkt: Der Film ist dafür gemacht, auf der größtmöglichen Leinwand gesehen zu werden. Empfohlen wird vor allem die IMAX-70mm-Version.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Christopher Nolan 2018 bei einer Academy Awards-Veranstaltung in Beverly Hills

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London