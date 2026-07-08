Düsseldorfer Rapper 18 Karat nach Portugal abgeschoben

Rapper 18 Karat (40), bürgerlich Ivo Vieira Silva, wurde in der Nacht auf Mittwoch überraschend aus der Haft direkt nach Portugal abgeschoben. Seit 2022 saß der Musiker eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten wegen schweren Drogenhandels ab. Nachdem das Oberverwaltungsgericht NRW am Dienstag im Eilverfahren grünes Licht gegeben hatte, fackelte die Stadt Dortmund nicht lange und setzte den Rapper in den nächsten Flieger. Mit im Gepäck hat der Musiker nun laut dpa eine Einreisesperre von mindestens fünf Jahren – sollte er vorher unerlaubt wieder einreisen, wandert er für die verbliebenen zwei Jahre Reststrafe hinter schwedische Gardinen.

Besonders unschön ist die abrupte Abschiebung für Ehefrau Maya, die aktuell hochschwanger ist und nun die letzten Wochen vor der Geburt allein durchstehen muss. Das Paar hat bereits ein Kind, das im September 2025 zur Welt kam. Die Richter zeigten sich von der familiären Situation allerdings reichlich unbeeindruckt und befanden kühl, der Vater könne den Kontakt ja außerhalb Deutschlands pflegen. Anwältin Lisa Grüter sprach von einem "rechtsstaatlichen Armutszeugnis". Das Timing war tatsächlich denkbar knapp: In wenigen Wochen hätte die Prüfung auf vorzeitige Bewährung angestanden. Stattdessen wurde der Rapper, der im offenen Vollzug gerade kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer stand, ohne Handy abgeschoben und durfte sich erst nach der Landung in Portugal wieder bei den Liebsten melden.

Der Grund für den staatlichen Rauswurf: Die Stadt Dortmund hat dem in Deutschland aufgewachsenen Portugiesen kurzerhand das EU-Freizügigkeitsrecht entzogen. Das Gericht sah wegen der kiloweisen Drogengeschäfte und der mangelnden Distanzierung zum kriminellen Milieu eine konkrete Wiederholungsgefahr für die öffentliche Ordnung. In der Szene war der Mann mit der goldenen Maske seit seinem Debütalbum "FSK 18 Brutal" vor zehn Jahren eine feste Chart-Größe. Dass seine Hits wie "Narco Trafficante" nun unfreiwillig prophetisch wurden, dürfte Ehefrau Maya kaum trösten – sie hatte ihn extra noch im Knast geheiratet und auf ein idyllisches Familienleben nach seiner Entlassung gehofft.

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Instagram / 18karat Rapper 18 Karat, September 2024

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Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

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Instagram / 18karat 18 Karat, Rapper