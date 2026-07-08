Fans sind verwirrt: Margaret Qualley löscht Hochzeitsfotos

Margaret Qualley (31) sorgt aktuell für jede Menge Wirbel im Netz: Die Schauspielerin hat offenbar alle Fotos ihrer Hochzeit mit Musikproduzent Jack Antonoff (42) von ihrem Instagram-Profil verschwinden lassen. Dies passiert ausgerechnet an einem Zeitpunkt, an dem beide aufgrund eines weiteren Auftritts für Gesprächsstoff sorgen: Denn Margaret fehlte bei der spektakulären Hochzeit von Jacks enger Freundin Taylor Swift (36) mit Footballstar Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York. Statt mit seiner Frau erschien Jack zu der Megatrauung mit seiner Schwester Rachel an seiner Seite.

Die plötzliche Social-Media-Säuberung löst auf Reddit Diskussionen aus: Nutzer stellen dort Screenshots älterer Posts den aktuellen Inhalten gegenüber und bemerkten, dass die romantischen Einblicke in die Trauung aus dem Jahr 2023 komplett verschwunden sind. Während Jack in den vergangenen Tagen bei den Swift-Kelce-Feierlichkeiten gesichtet wurde, tauchte Margaret weder auf Bildern der 1.000-Gäste-Zeremonie noch beim exklusiven Probeessen im Infosys Theater auf. Ob eine Trennung hinter der Löschaktion und ihrer Abwesenheit stecken könnte, wird nur gemunkelt. Offizielle Antworten der Eheleute gibt es bisher nicht.

Margaret und Jack hatten im August 2023 geheiratet. Die Schauspielerin ist die Tochter von Andie MacDowell (68) und wurde zunächst vor allem als Model bekannt, bevor sie sich eine Karriere in Hollywood aufbaute. Jack ist als Musikproduzent tätig und hat unter anderem mit Taylor Swift, Lorde (29) und Lana Del Rey (41) zusammengearbeitet. Erst vor wenigen Monaten machte er die Hochzeit mit Margaret sogar zum Thema eines neuen Songs. Mit seiner Band Bleachers veröffentlichte er den Track "Dirty Wedding Dress". Darin blickte er auf die Trauung auf Long Beach Island in New Jersey zurück. Ungebetene Fans sollen damals aufgetaucht sein, um Promis wie Taylor, Channing Tatum (46), Zoë Kravitz, Cara Delevingne (33) und Lana Del Rey zu sehen.

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

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T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff bei ihrer Hochzeit

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Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024