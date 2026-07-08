Tour von RAF Camora und Bonez MC binnen Minuten ausverkauft

Zehn Jahre nach Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums "Palmen aus Plastik" planen RAF Camora (42) und Bonez MC (40) eine exklusive Jubiläumstour im Dezember 2026 – und die Resonanz der Fans hat wohl selbst die beiden Rapper überrascht. Kaum öffnete der Ticketvorverkauf seine Pforten, brach im Netz das Chaos aus: Der Server brach unter dem Ansturm der Zugriffe zusammen. Wie RAF Camora fassungslos in seiner Instagram-Story mitteilte, war er sichtlich überwältigt vom Interesse der Fans. "Mir fehlen die Worte", schrieb der Wiener Rapper dort.

Für Deutschland war das Ergebnis nach wenigen Augenblicken eindeutig: "So gut wie alles ausverkauft." Bereits in den ersten zwei Minuten waren die ersten Städte restlos vergriffen. Auch RAFs Heimspiel in der Wiener Stadthalle am 14. Dezember war blitzschnell ausverkauft. Für die Konzerte in Zürich, Leipzig und Köln verblieben nur noch vereinzelte Restkarten. In den Kommentarspalten häuften sich daraufhin die Anfragen nach weiteren Terminen. Das Duo reagierte auf den Fanansturm via Social Media und stellte Zusatzshows in Aussicht: "Wir waren auf so einen Ansturm nicht vorbereitet, aber wir und das Team sind schon am Arbeiten. Mal sehen, was geht!"

Für RAF Camora und Bonez MC ist die Tour ein besonderes Kapitel, weil sie damit zehn Jahre nach dem Release von "Palmen aus Plastik" noch einmal gemeinsam auf die Bühne zurückkehren. Das Kollaboalbum gilt für viele Fans als Meilenstein ihrer gemeinsamen Karriere und hat die Verbindung der beiden Musiker über Jahre geprägt. Dass der Hype um das Projekt auch ein Jahrzehnt später noch so groß ist, machte das Duo selbst sichtlich emotional. In einem weiteren Statement bedankten sich die Rapper bei ihren Anhängern mit den Worten: "Danke an alle, ihr habt unseren Rekord gebrochen. 10 Jahre später."

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Getty Images Bonez MC und Raf Camora, 1Live Krone 2017

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Getty Images Bonez MC und RAF Camora im Dezember 2016

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RAF Camora und Bonez MC, Deutschrapper