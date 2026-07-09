Tochter Esther als WM-Moderatorin: Sven Martinek ist stolz

Sven Martinek (62) könnte derzeit kaum stolzer sein: Seine Tochter Esther Sedlaczek (40) steht aktuell als Moderatorin bei der Fußball-Weltmeisterschaft für die ARD vor der Kamera und bekommt dafür auch von ihrem Vater jede Menge Anerkennung. Gegenüber SuperIllu wurde der Schauspieler jetzt sogar emotional und machte deutlich, wie sehr er ihren Weg bewundert. "Ich finde es großartig, was sie erreicht hat", sagte Sven dem Magazin. Besonders freut ihn dabei offenbar, dass die Moderatorin nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Kennern des Sports gut ankommt. Aus seinem Umfeld bekomme er viele positive Reaktionen, wie er verriet: "Die sagen: 'Esther macht das genial!'"

Für Sven ist Esthers Erfolg auch deshalb so besonders, weil der Weg der beiden zueinander alles andere als selbstverständlich war. Lange Zeit kannte der Schauspieler seine Tochter gar nicht. Esther Sedlaczek wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf und nahm erst als Teenager selbst Kontakt zu ihrem Vater auf. Im Sky-Format "Meine Geschichte" erinnerte sich Esther später an diesen Moment und sagte: "Das war ein total surrealer Moment." Heute ist aus diesem späten Kennenlernen eine enge Verbindung geworden. Die Moderatorin sprach im WDR-2-Podcast von einer "ganz, ganz tollen Freundschaft". Auch als Großvater sei Sven für ihre drei Kinder präsent. "Es ist total schön, ihn als Großvater zu erleben. Das ist etwas ganz Besonderes für mich", schwärmte sie dort.

Sven, der insgesamt sieben leibliche Kinder hat, sprach im selben SuperIllu-Interview auch über seine frühere Beziehung mit Schauspielerin Simone Thomalla (61), mit der er von 1995 bis 1999 zusammen war. Die beiden pflegten auch nach der Trennung eine enge Verbindung: "Uns verbindet eine total schöne und ehrliche Freundschaft. Ich würde für Simone durchs Feuer gehen und weiß, dass sie das umgekehrt auch machen würde", so der gebürtige Magdeburger. Sein privates Glück hat er seit 2018 mit Bianca Rütter gefunden, mit der er seit mehreren Jahren liiert ist.

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Getty Images Esther Sedlaczek, Sportmoderatorin

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Getty Images Sven Martinek, Schauspieler

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Chris Emil Janßen / ActionPress Sven Martinek mit Bianca Rütter bei der 20. Movie meets Media Party