Prozess gegen Stefon Diggs wegen Körperverletzung beginnt

Für NFL-Star Stefon Diggs hat am Montag in Massachusetts der Prozess wegen Angriffs auf seine Privatköchin begonnen. Im Anzug erschien der 32-Jährige zum Auftakt der Jury-Auswahl am Gericht in Dedham – mit ausdruckslosem Gesicht betrat er das Gebäude. Der vorsitzende Richter gab zunächst einen Überblick über die Vorwürfe und eine Liste potenzieller Zeugen wurde vorgelegt. Dem Vernehmen nach soll der Prozess nur zwei bis drei Tage dauern.

Stefon wird vorgeworfen, am 2. Dezember 2025 in seinem Zuhause in Dedham seine Privatköchin geohrfeigt und versucht zu haben, sie zu würgen – Hintergrund soll ein Streit um ausstehende Zahlungen gewesen sein. Er plädiert auf nicht schuldig und weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Konkret angeklagt ist er wegen schwerer Körperverletzung durch Würgen sowie wegen einfacher Körperverletzung. Das Verfahren war ursprünglich für einen früheren Termin angesetzt, wurde jedoch verschoben, damit der Sportler mit den New England Patriots an den Playoffs teilnehmen konnte.

Die Patriots verloren am 8. Februar den Super Bowl – und trennten sich einen Monat nach dem Spiel von Stefon. Derzeit ist der Footballstar vereinslos. Bereits im Februar, als das Strafverfahren offiziell eingeleitet wurde, hatte sein Anwalt Mitchell Schuster die Vorwürfe öffentlich zurückgewiesen und sich zuversichtlich gezeigt, dass sein Mandant nach Prüfung aller Fakten und Beweise freigesprochen werden wird.

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Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

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Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

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Imago Stefon Diggs im Juli 2025

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