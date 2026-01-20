Offen für neue Liebe: "Let's Dance"-Star Vadim ist getrennt

Auf der Blumeninsel Madeira macht Vadim Garbuzov (38) klar, was viele überraschen dürfte: Der Let's Dance-Profi ist nach acht Jahren Beziehung wieder Single – und bereit für ein neues Kapitel. Während eines Stopps der AIDACosma am Atlantik erzählt der Tänzer, der 2025 mit Jeanette Biedermann (45) über das RTL-Parkett wirbelte, im Gespräch mit Bunte offen von seinem Liebesstatus. Vadim, der zuletzt mit Model und Tänzerin Nicole Ettlinger liiert war, eröffnet optimistisch: "Ich bin offen für Anfragen." Er freue sich über Nachrichten. Ob über Dating-Apps oder direkt via Instagram – der Österreicher mit kanadischen Wurzeln stellt unmissverständlich klar, dass er das Glück wiederfinden will.

Die Trennung habe er bisher nicht öffentlich gemacht, es sei erst "vor Kurzem" vorbei gewesen, erklärt der TV-Star im Interview. Eine neue Partnerin müsse zwar nicht aus der Tanzwelt stammen, betont er, "ein bisschen Verständnis" für seinen Alltag wünscht er sich jedoch. Denn der Terminkalender des Publikumslieblings ist rappelvoll: bis zu vier Monate Probe- und Showzeit für "Let's Dance", im Anschluss die Live-Tour, dazu Reisen zur Familie nach Kanada und Lehrtätigkeiten. Da bleibe für eine ernsthafte Kennenlernphase oft nur wenig Spielraum. Ob er in der nächsten Staffel wieder auf dem Parkett steht, ist noch nicht offiziell bekannt. Verlieben bei der Arbeit schließt er dennoch nicht völlig aus. "Tanzen hilft beim Kennenlernen", sagt der Tänzer, der 2021 mit Realitystar Nicolas Puschmann (34) das erste gleichgeschlechtliche Tanzpaar der Show bildete. Vadim fügt aber hinzu: "Tanzen ist für mich ein Job." Und: "Alles ist möglich".

Privat zeigt sich Vadim traditionsbewusst und loyal – Eigenschaften, die Wegbegleiter an ihm schätzen. In der Vergangenheit machte der Profi deutlich, wie sehr die Balance zwischen Showbusiness und Zweisamkeit Beziehungen fordert. Frühere Partnerschaften hielten dem Druck des Tourlebens nicht stand: Lange Phasen auf Reisen und eng getaktete Trainingsrunden ließen kaum Raum für einen Alltag zu zweit. Schließlich tanzt Vadim bereits seit 2015 in der RTL-Tanzshow. An besagtem Stress zerbrach auch seine frühere Beziehung zu Kollegin Kathrin Menzinger (37), mit der er sieben Jahre lang zusammen war. "Unsere Beziehung hat den ganzen Stress, den unser Job mit sich bringt, einfach nicht überlebt. Die Gefühle sind auf der Strecke geblieben. Wir hatten eindeutig zu wenig Zeit für unser Privatleben", verriet Kathrin in einem Interview mit Österreich am Sonntag.

Instagram / missnickylopez "Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov mit seiner damaligen Freundin, Tänzerin Nicole Ettlinger, Februar 2021.

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Gabruzov bei "Let's Dance"

Instagram / vadim.garbuzov Die "Let's Dance"-Profis Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger bedanken sich bei RTL, Mai 2025.