Bijou Phillips turtelt verliebt trotz Nierenspende-Not

Bijou Phillips (45) genießt trotz ihrer kritischen gesundheitlichen Lage einen romantischen Abend in Los Angeles. Die Schauspielerin wurde beim Verlassen des Chateau Marmont Händchen haltend mit ihrem Freund Jamie Mazur (56) gesichtet. Die 45-Jährige zeigte sich dabei lässig in einer schwarzen Jacke mit bunten geometrischen Mustern, kombiniert mit einer Acid-Wash-Jeans und einer teuren schwarzen Hermès Birkin Tasche. An der Seite der Schauspielerin: der Modeunternehmer Jamie Mazur, Mitgründer der Denim-Marke Re/Done, der seinen Look mit einer schwarzen Lederjacke und einer Jeans abrundete. Das Paar, das sich erst im Juni vergangenen Jahres beim Spaziergang durch den Central Park in New York das erste Mal öffentlich zeigte, wirkte vertraut und entspannt.

Nur wenige Tage zuvor hatte Bijou in einem Interview mit Us Weekly offen über ihre prekäre Situation gesprochen und betont, wie ernst ihre Lage sei. "Ich könnte es mit der Dialyse ein paar Jahre schaffen, oder ich könnte morgen eine Infektion in meiner Leitung bekommen und in ein paar Tagen tot sein", erklärte sie dem Magazin. Die Schauspielerin, die seit ihrer Geburt mit unterentwickelten Nieren lebt, ist derzeit wieder auf Dialyse angewiesen, nachdem ihre Transplantation von 2017 abgestoßen wurde. Trotz der belastenden Behandlungen versucht sie, ihren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. "Ich bringe meine Tochter zur Schule, gehe zur Dialyse, hole sie wieder ab und verbringe den Abend mit ihr", beschrieb sie einen typischen Tag. In dieser schwierigen Zeit findet sie Halt im Glauben und betet regelmäßig den Rosenkranz mit einer Gruppe.

Bereits Anfang Februar hatte sich Bijou mit einem emotionalen Appell auf Instagram an ihre Follower gewandt und dringend um eine Spenderniere gebeten. Die Schauspielerin ist Mutter der zwölfjährigen Tochter Fianna, die sie mit ihrem Ex-Mann Danny Masterson (49) hat. Von dem That '70s Show-Star, der im September 2023 wegen zweier Vergewaltigungen zu 30 Jahren bis lebenslänglich verurteilt wurde, hatte sie sich im Frühjahr 2024 scheiden lassen. Auch ihr neuer Partner Jamie bringt Familienerfahrung mit in die Beziehung: Der Unternehmer war zehn Jahre lang mit dem brasilianischen Model Alessandra Ambrosio (44) verlobt, mit der er zwei Kinder hat. Die beiden hatten sich 2018 getrennt. Bijou und Jamie sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben.

Getty Images Bijou Phillips, 2024

Imago Bijou Phillips, 21. März 2025

Getty Images Bijou Phillips, Juni 2024