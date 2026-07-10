Ariana bezieht Stellung zu den Gerüchten um Exfreund Ricky

Ariana Grande (33) scheint jetzt selbst auf die Spekulationen rund um eine mögliche Liebesreunion mit ihrem Ex-Freund Ricky Alvarez (34) zu reagieren – zumindest auf ihre ganz eigene Art. Auf Instagram hat die Sängerin nämlich sämtliche Posts des Tänzers gelikt, was Fans als eindeutigen Hinweis auf ein sogenanntes "Soft Launch" ihrer Beziehung werten. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare. Auf Reddit schreibt ein Fan, er habe diesen Schritt kommen sehen – schließlich habe Ariana bereits während ihrer laufenden "Eternal Sunshine"-Tour den Text eines Songs über Ricky verändert. Aus "Schrieb einige Songs über Ricky, höre sie jetzt und lache darüber" wurde dabei: "Ich weiß, dass er immer noch hinter mir steht."

Ricky war außerdem des Öfteren bei Arianas aktueller Tournee zu Gast. Im Juni soll er laut Fans bei einer ihrer Shows in der VIP-Area gesessen haben – direkt neben ihren Eltern. Auch ihr Geburtstagskonzert am 26. Juni soll er besucht haben sowie eine Show zwei Tage zuvor. Darüber hinaus berichtete das Magazin People, die beiden Ex-Partner seien gemeinsam in Texas beim Mittagessen gesehen worden. Die Liebesberichte kommen wenige Wochen, nachdem die Trennung von Arianas Ex-Partner Ethan Slater (34) offiziell bestätigt wurde.

Ariana und Ricky hatten sich im April 2015 kennengelernt und waren damals ein Paar – gut ein Jahr später war die Beziehung allerdings beendet. Trotzdem schien das Verhältnis offenbar freundschaftlich geblieben zu sein. Zuletzt gab es Hinweise auf eine Annäherung, als die beiden gemeinsam beim Einkaufen in Florida gesichtet wurden – entspannt und vertraut.

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Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016