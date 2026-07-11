Während der Ehekrise: Seine Angstzustände lähmten Bushido

In einer neuen Folge seines Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hat Bushido (47) ungewohnt offene Worte über ein schwieriges Kapitel in seinem Leben gefunden. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, gestand, dass er im vergangenen Jahr unter so schweren Angstzuständen und Panikattacken gelitten habe, dass er zeitweise das Haus nicht mehr verlassen konnte. Hintergrund war eine handfeste Ehekrise: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) lebten ab Herbst 2025 für rund ein halbes Jahr getrennt. Im Podcast beschrieb der 47-Jährige die damalige Situation so: "Du verlierst diese 'positive Naivität'. Genau das, was dich immer wieder morgens dazu bringt, herauszugehen." Während der Trennung versuchten die beiden, die Ehekrise vor den gemeinsamen Kindern zu verbergen. Bushido erschien morgens vor sechs Uhr bei der Familie, um zu verheimlichen, dass er in einer eigenen Wohnung wohnte.

"Ich saß abends auf der Terrasse und war jeden Abend sehr, sehr traurig", schilderte er im Podcast. Zusätzlich zu den Ehesorgen traf ihn im Sommer 2025 ein schwerer Unfall seines Djibrail Ferchichi (12). Das Kind erlitt bei einem Ausflug ans Meer in Ras al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einem Wassersofa eine tiefe Schnittverletzung am Arm – ein Seil hatte diesen beinahe unter der Achsel durchtrennt. Eine Notoperation war nötig. All das belastete seine Psyche enorm – obwohl er die Angst lange vor Anna-Maria verbarg. "Du weißt selbst, dass bei mir meine Angstzustände extrem schlimm waren, dass ich teilweise nicht herausgegangen bin, ich dir das oft nicht erzählt habe. Du dachtest, dass ich teilnahmslos bin", sagte er zu ihr. Irgendwann entschied er sich, professionelle Hilfe zu suchen, und ging zeitweise siebenmal pro Woche zur Therapie.

Inzwischen haben Bushido und Anna-Maria ihre Ehe nach der Krise wieder stabilisiert. Der Rapper sieht seine Therapeutin mittlerweile noch einmal wöchentlich. Gegenüber Bild zieht er ein positives Fazit: "Es ist etwas Gutes aus der Krise hervorgegangen." Das Paar ist seit 2012 verheiratet und zieht gemeinsam acht Kinder groß. Darunter sind auch Drillinge, die 2020 in einer Frühgeburt zur Welt kamen und für die Familie damals ebenfalls eine nervenaufreibende Zeit bedeuteten. Zudem gehört auch Anna-Maries Sohn aus einer früheren Partnerschaft dazu: Montry Lewe. Er hielt lange Zeit geheim, dass Bushido sein Stiefpapa ist.

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025

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