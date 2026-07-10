Bill und Tom Kaulitz wünschen sich entspannteres Männerbild

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) sprechen offen über ihr Verständnis von Männlichkeit und wünschen sich mehr Lockerheit im Umgang mit klassischen Rollenbildern. Die Tokio-Hotel-Zwillinge verraten im Interview mit dem Magazin Playboy, dass sie sogar die Anrede "Maus" unter Männern normalisieren wollen. Vor allem Tom macht deutlich, dass er den Begriff ganz selbstverständlich benutzt – unabhängig davon, wen er vor sich hat: "Definitiv kann jeder Mann eine Maus sein! Das ist überhaupt keine Frage der sexuellen Orientierung, bei uns im Umfeld sind wirklich alle Mäuse, egal, welchen Beruf, welches Alter oder welche Partner sie haben. Es ist einfach eine liebevolle Ansprache."

Er fügt hinzu, dass er das Wort sogar bei Fremden einsetze: "Manchmal treffe ich auch Leute das erste Mal und sage sofort Maus zu ihnen." Sein Zwillingsbruder Bill geht noch einen Schritt weiter und setzt die Anrede auch ganz gezielt als Eisbrecher ein. "Wenn ich denke, das ist bestimmt einer, der das nicht so gut findet, dann nenne ich den auch gerne extra Maus. Um den mal ein bisschen zu entspannen", erklärt der Sänger. Tom wiederum sieht in der Unbefangenheit gegenüber solchen Begriffen sogar etwas zutiefst Männliches: "Ich finde das im Übrigen auch sehr männlich: Wenn man mit so einem Begriff kein Problem hat, sondern ihn ganz natürlich verwendet."

Das Thema Männlichkeit ist für die Brüder auch mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft. Aufgewachsen im sachsen-anhaltischen Dorf Loitsche nahe Magdeburg, erlebten sie ein Umfeld, das von traditionellen Rollenvorstellungen geprägt war. "Wir sind in einer Region aufgewachsen, in der Männer keine Träume hatten", sagt Bill im Playboy. In ihrer Familie sei das jedoch anders gewesen – vor allem dank ihrer Mutter. "Unsere Mama wollte immer, dass wir glücklich sind, dass wir etwas machen, das uns erfüllt. Wir haben zum Glück schon als Kinder mitbekommen, dass auch Männer kreative Sachen machen dürfen", so Bill. Er selbst habe sich als Kind sogar vorstellen können, Hausfrau zu werden – gemeinsam mit seiner Oma habe er den Haushalt geschmissen.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer posieren