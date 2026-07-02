Albträume: Bill Kaulitz offenbart massive Schlafprobleme

Bill Kaulitz (36) leidet unter massiven Schlafproblemen – und spricht jetzt offen darüber. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet der Tokio-Hotel-Sänger, dass ihn regelmäßig schlimme Albträume heimsuchen. "Ich schlafe ganz schlecht", erklärte er. Die Träume seien so belastend, dass er sie kaum in Worte fassen kann: "Ich kann das gar nicht aussprechen, so schlimm sind die." Wiederkehrende Träume habe er dabei keine – mit einer Ausnahme, die ihn noch aus der Kindheit verfolgt.

Dabei handelt es sich um einen Albtraum, den Bill mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) teilt: "Der alte Albtraum mit der Hexe. Die hat hinter unserem Spielzeugkorb gewohnt", beschrieb der Musiker das gruselige Szenario. Tom bestätigte gegenüber der Zeitung: "Das weiß ich noch. Den Traum hatten wir sogar beide." Auf die Frage, was am besten gegen nächtliche Ängste helfe, antwortete er mit einem Augenzwinkern: "Eigentlich nur der Zwillingsbruder. Aber den hat natürlich nicht jeder." Die Geschichte zeigt, wie eng die beiden Musiker bis heute verbunden sind, selbst wenn es um ihre schlimmsten Nachtgespenster geht.

Trotz dieser sehr persönlichen Einblicke ziehen Bill und Tom bei ihrem Privatleben eine klare Grenze. Zwar lassen die Zwillinge ihre Fans durch ihren gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" und ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" ungewöhnlich nah an sich heran, doch machte Bill im Interview deutlich, dass es noch eine Seite von ihm gibt, die komplett im Verborgenen bleibt. "Du ahnst nicht, was ich nach der 'Minions'-Premiere in München noch alles so treibe. Sonst wüsstest du, was wirklich privat ist. Aber so richtig privat", sagte er geheimnisvoll. Welche Einblicke die Fans in der kommenden dritten Staffel der Netflix-Serie erwarten können, zeigt ein kürzlich veröffentlichter Trailer.

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von Minions & Monster im Mathäser Filmpalast in München, Juni 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz, Sänger