Ella Bright reagiert auf Fans, die sie und Belmont "shippen"

Fans der Prime-Video-Serie Off Campus wünschen sich offenbar nicht nur auf dem Bildschirm ein Happy End für ihre Lieblingscharaktere – sie "shippen" auch die Darsteller dahinter. Ella Bright (19), die in der Hockeyserie die Theaterstudentin Hannah Wells spielt, hat sich nun zu den Gerüchten geäußert, die sie und ihren Co-Star Belmont Cameli (28) als Liebespaar sehen wollen. Im Podcast "In Your Dreams with Owen Thiele" stellte die Schauspielerin jetzt klar: Da ist nichts dran. "Es ist sehr lustig", sagte sie. "Bei der Presstour dachte ich, die Leute würden sagen: 'Oh, wie schön, dass sie das einfach als Freunde promoten.' Denn genau das war es natürlich auch."

Ella versteht zwar, warum Fans auf solche Ideen kommen – schließlich steht die Liebesgeschichte ihrer Figur mit Belmonts Charakter Garrett Graham im Mittelpunkt der ersten Staffel. Dennoch empfindet sie die Vorstellung als befremdlich. "Ich so: 'Nein. Das ist buchstäblich mein Bruder'", erklärte sie weiter, wie E! News berichtet. "Außerdem hat er eine perfekte, wunderbare, tolle Freundin, die mein Engel auf Erden ist." Damit spielte sie auf Belmonts Partnerin Raina Morris an, eine TV-Autorin. Ella selbst ist übrigens auch glücklich ohne Partner. "Ich bin Single", bestätigte sie. "Ich liebe es, Single zu sein." Einen Co-Star zu daten, könne sie sich kaum vorstellen: "Ich weiß nicht, ob ich Schauspieler daten würde."

Passend zu Ellas Aussagen rund um ihr Liebesleben: Auch ihre Kollegin Mika Abdalla (26), die in der zweiten Staffel die zentrale Romanze verkörpert, ist inzwischen wieder Single. Ihre Verlobung mit Jake Short endete im Juni. Ein Sprecher bestätigte gegenüber Us Weekly das Ende der Beziehung und betonte, dass beide auf freundschaftlichem Fuß geblieben seien. Mika scheint allerdings eine andere Einstellung gegenüber dem Thema Co-Star-Romanzen zu haben als Ella – sie und ihr Serienkollege Josh Heuston sorgten zuletzt mit gemeinsamen Auftritten in Paris für Schlagzeilen. Raina Morris war im Übrigen schon zuvor kurz ins Rampenlicht geraten, als sie Ella auf Instagram entfolgte und damit die Spekulationen in der Community zunächst weiter anheizte.

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Getty Images Ella Bright beim Amazon Upfront 2026

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City