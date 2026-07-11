"The Bell Jar": Billie Eilish dreht wohl mit Connor Storrie

Ein kanadisches Museum hat wohl aus der Schule geplaudert: Billie Eilish (24) und Connor Storrie (26) sollen gemeinsam für den kommenden Film "The Bell Jar" vor der Kamera gestanden haben. Das Parkwood National Historic Site, ein Museum in Oshawa im kanadischen Ontario, veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag, in dem es den Abschluss der Dreharbeiten an dem historischen Anwesen bestätigte – und dabei beide Namen nannte. Demnach seien die Sängerin und der Schauspieler vor Ort gewesen, um Szenen für den Film zu drehen, bevor die Produktion an einem anderen Ort fortgesetzt worden sei. Der Post wurde anschließend wieder gelöscht, wie Entertainment Weekly berichtet.

In dem inzwischen entfernten Instagram-Beitrag war ein Foto eines Blumenstraußes zu sehen. Dazu hieß es: "Das ist der Kamera-Abschluss von Parkwoods Rolle in dem von Sarah Polley inszenierten Film 'The Bell Jar', mit Billie Eilish in ihrem Kinodebüt, zusammen mit Connor Storrie." Das Museum teilte zudem mit, dass ein hauseigener Gärtner der Sängerin einen Strauß aus Parkwood-Blumen überreicht habe, um sie an dem historischen Ort willkommen zu heißen. Ob Connor tatsächlich eine Rolle in dem Film übernommen hat, ist offiziell bislang nicht bestätigt. Auf eine Anfrage von Entertainment Weekly reagierten weder Vertreter des Museums noch der Beteiligten.

"The Bell Jar" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sylvia Plath aus dem Jahr 1963 – dem einzigen Roman der Lyrikerin, der ursprünglich unter einem Pseudonym erschien. Das Buch erzählt die Geschichte der Studentin Esther Greenwood, die trotz eines glamourösen Praktikums in New York City einen mentalen Zusammenbruch erlebt. Hinter der Kamera steht Regisseurin Sarah Polley, die zuletzt mit "Women Talking" den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann. Für Connor, der durch die queere Hockeyserie "Heated Rivalry" bekannt wurde, für die es maßgeblich keine Emmy-Nominierung gab, ein großer Schritt in seiner noch jungen Karriere.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Billie Eilish bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Rechts: Connor Storrie bei der Met Gala 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, 1. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026