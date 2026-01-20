Melissa Gilbert sorgt sich um Ehemann Timothy Busfield

Melissa Gilbert (61) ringt um Fassung, seit ihr Ehemann Timothy Busfield (68) in New Mexico in Haft sitzt. Der Schauspieler stellte sich am 13. Januar den Behörden in Albuquerque und wurde in Verbindung mit zwei Fällen strafrechtlicher sexueller Kontakte zu Minderjährigen sowie einem Fall von Kindesmissbrauch angeklagt. Der Fall wird am Bernalillo County Metropolitan Detention Center verhandelt, wo der 68-Jährige ohne Kaution festgehalten wird. Eine Quelle sagte gegenüber People, die "Unsere kleine Farm"-Darstellerin erlebe einen "Albtraum" und mache sich große Sorgen um seine Sicherheit im Gefängnis. Melissa plant daher, in dieser Woche in New Mexico zu sein und daran zu arbeiten, Timothy per Antrag aus der Haft zu bekommen.

"Die vergangene Woche war für Melissa ein Albtraum. Sie macht sich große Sorgen um Tim im Gefängnis", erklärt die Quelle. Vor allem die Haftanstalt, in der sich ihr Mann derzeit befindet, bereite ihr Kopfzerbrechen. "Das Gefängnis, in dem er untergebracht ist, hat Beschwerden wegen Sicherheitsmängeln, und Melissa ist äußerst besorgt. Ihr Fokus liegt jetzt darauf, ihn diese Woche gegen Kaution freizubekommen", ist sich der Informant sicher.

Dem Schauspieler drohen nach Angaben von Bezirksstaatsanwalt Sam Bregman bis zu 15 Jahre Haft, sollte er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden. Ihm wird vorgeworfen, sich strafrechtlich nicht nur unangemessen gegenüber zwei minderjährigen Jungen am Set der Serie "The Cleaning Lady" verhalten zu haben, sondern auch Kindesmissbrauch begangen zu haben. "Die Staatsanwaltschaft in Albuquerque nimmt diese Art von Anklagen sehr ernst, so wie wir alle Fälle ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen", sagte Bregman gegenüber People. Timothy hatte die Vorwürfe als frei erfunden bezeichnet.

Getty Images Timothy Busfield und Melissa Gilbert beim Monte-Carlo Television Festival 2023

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield bei der Premiere von "The Butcher Boy" am Irish Repertory Theatre in New York City

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026