Melissa Gilbert unterstützt Timothy Busfield vor Gericht

Melissa Gilbert (61), bekannt aus der Serie "Unsere kleine Farm", hat ihren Ehemann Timothy Busfield (68) während einer Gerichtsanhörung in New Mexico unterstützt. Wie unter anderem People berichtet, erschien sie am 20. Januar fast eine Stunde vor Beginn der Verhandlung im Bernalillo County Courthouse, begleitet von Anwälten und engen Vertrauten, wie ihrer Mutter, ihrem Sohn und ihrem Schwager. Timothy, der sich am 13. Januar wegen Kindesmissbrauchsvorwürfen gestellt hatte, wartete in Untersuchungshaft, da entschieden werden sollte, ob er bis zum Prozessbeginn auf Kaution freikommt. Die Anschuldigungen, die auf drei Fällen beruhen, könnten ihm bis zu 15 Jahre Haft einbringen. Melissa wirkte sichtlich mitgenommen, sprach jedoch nicht öffentlich.

Bereits zuvor hatte Melissa einen emotionalen Brief an den zuständigen Richter David Murphy eingereicht, in dem sie ihren Mann als ihre "Stütze" und den "Grundpfeiler ihrer Familie" bezeichnete. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern betonte sie die moralische Integrität ihres Ehemannes, während Timothys Anwälte Argumente zur Verteidigung der Unschuld des Schauspielers darlegten. Timothy selbst beharrt darauf, unschuldig zu sein, und hatte die Anschuldigungen als grundlos und zerstörerisch bezeichnet.

Bereits zuvor war bekannt geworden, wie sehr Melissa die Verhaftung ihres Mannes belastete. Eine Quelle berichtete gegenüber People, die Schauspielerin habe in den Tagen nach Timothys Festnahme einen Albtraum durchlebt. "Die vergangene Woche war für Melissa ein Albtraum. Sie macht sich große Sorgen um Tim im Gefängnis", so der Informant. Besonders das Bernalillo County Metropolitan Detention Center, wo Timothy festgehalten wurde, beschäftigte sie sehr. "Das Gefängnis, in dem er untergebracht ist, hat Beschwerden wegen Sicherheitsmängeln, und Melissa ist äußerst besorgt. Ihr Fokus liegt jetzt darauf, ihn diese Woche gegen Kaution freizubekommen", sagte die Quelle weiter.

Melissa Gilbert und Timothy Busfield

Melissa Gilbert mit Ehemann Timothy Busfield

Melissa Gilbert und Timothy Busfield

