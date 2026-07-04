Nach Liebes-News: Edith Stehfest stichelt weiter gegen Eric

Eigentlich hätte man nach Eric Stehfests (37) öffentlichem Liebesgeständnis und seinen Heiratsplänen davon ausgehen können, dass zunächst Ruhe einkehrt – doch nun legt seine Ex-Frau Edith Stehfest (30) nach. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte in ihrer Instagram-Story einen Clip, in dem sie zu dem Song "Nein!" von Sido (45) und Doreen Steinert (39) lippensynchron mitsingt. Dazu schrieb sie: "POV: Er möchte heiraten, hat aber vergessen, dass wir noch gar nicht geschieden sind." Damit setzt sie offenbar eine klare Spitze gegen ihren Noch-Ehemann Eric Stehfest, mit dem sie sich derzeit im Streit befindet.

Der Hintergrund: Eric hat zuletzt seine neue Partnerin Sarah Scheil öffentlich vorgestellt und dabei deutlich gemacht, wie ernst es ihm ist. Gegenüber der Bild sprach er bereits über konkrete Zukunftspläne und erklärte, er könne sich auch eine Heirat vorstellen: "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist. Wir sind bereit, durch alle Lebensphasen gemeinsam zu gehen." Dabei wurde er sogar sehr konkret mit Blick auf die nächsten Schritte: "Als Nächstes folgt jetzt meine Scheidung, weil ich Sarah gerne heiraten möchte."

Auch über das Kennenlernen und das neue Familienglück sprach der Schauspieler offen. Sarah habe ihm über Instagram eine Direktnachricht geschrieben, danach habe er sie zu einem DJ-Auftritt eingeladen. Schnell sei es eng geworden, auch weil beide schwere Zeiten hinter sich gehabt hätten. Über die Kinder sagte Eric in dem Interview: "Ihre Kinder habe ich bereits ins Herz geschlossen. Jetzt können wir den Traum von einer großen glücklichen Familie leben." Und emotional wurde er ebenfalls: "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist."

Anzeige Anzeige

Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026